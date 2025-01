Inicio

La otra cara de la Memoria y Cuenta 2024

Mensaje anual a la nación / Cortesía

Redacción Runrun.es Hace 2 horas

Nicolás Maduro presentó este 15 de enero la Memoria y Cuenta correspondiente al año 2024, un balance de los temas políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión el año pasado. Un discurso de al menos tres horas en el que omitió o se refirió parcialmente a temas sensibles para los ciudadanos.

Luego de unas controvertidas elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio, en las que no se presentaron pruebas de su triunfo, y una juramentación calificada por más de 30 países como “ilegales y fraudulentas”; Maduro, desde la Sala Ríos Reyna en el Teatro Teresa Carreño de Caracas y en compañía de los cinco poderes públicos nacionales, representantes del gobierno y el Alto Mando Militar, se dirigió al país para hablar sobre una supuesta intervención militar extranjera, la presunta captura de más de 150 mercenarios de distintas nacionalidades que “pretendían atacar el país con bombas”, la activación del programa Siete Transformaciones (7T) y las “mejoras económicas de 2024”.

A continuación, los aspectos que olvidó Nicolás Maduro mencionar en su mensaje anual de rendición de cuentas a Venezuela, o a los que se refirió de manera superficial.

Cero actas, más elecciones

El gobernante Nicolás Maduro anunció nuevas elecciones en Venezuela para los próximos meses. Indicó que para 2025 se tiene previsto al menos 10 comicios, entre ellos: la renovación de la Asamblea Nacional, alcaldías, consejos municipales y gobernadores, más seis elecciones de consulta popular directa (una por trimestre) para las comunas, además de dos consultas para la juventud y la cultura.

Informó también que viene la consulta para la “reforma de la constitución para ampliar la democracia” que estará a cargo de Tarek William Saab, el fiscal impuesto por la Constituyente de 2017 y ratificado por la AN de corte oficialista, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y Hermán Escarrá. Sin embargo, no hizo ninguna mención a la publicación de las actas o los resultados desagregados que avalen su victoria como presidente electo para el periodo 2025-2031, un reclamo vigente desde julio de 2024 no solo por los ciudadanos, sino por más de 30 países que rechazaron su juramentación.

Respecto al 2024, también mencionó que el 28 de julio se registró en el país el “primer ataque ciberfascista del mundo”. Y aunque desde el gobierno y el CNE “hackeo” a su sistema, sin embargo voceros del Centro Carter, misión observadora aprobada por el propio ente comicial, destacaron que no hubo evidencias de hackeo al sistema del CNE.

Jennifer Lincoln, jefa de la misión observadora, declaró en agosto de 2014, en una conferencia a medios, que las empresas monitorean y saben cuando hay denegaciones de servicio (hackeos) “y no hubo una esa noche.

Sobre el tema electoral Maduro también emitió otro comentario incierto: “Cada año hemos cumplido la obligación constitucional de hacer la elección correspondiente”.

La iniciativa de verificación de información Es Paja calificó como engañoso este comentario y mostró sus alegatos: “En 2012 se rompió la continuidad de las elecciones regionales, pues los comicios municipales se terminaron celebrando en 2013. Luego la elección regional que correspondía en 2016 (según la Constitución de 1999) se corrió para el año 2017. Además, los estándares de todos los comicios desde 2015 han sido cuestionados de una u otra forma por partidos opositores u organismos internacionales”.

Violencia política y represión

El gobernante señaló que Venezuela vivió en 2024 dos días de intensos ataques y de un golpe de estado “ciberfascista”, pero olvidó mencionar la violencia política y represión en contra de la población antes, durante y después de las elecciones del 28 de julio.

El gobernante afirmó que actualmente “el país está en paz” y que los “planes de caos y las ideas desquiciadas, no se consolidaron”, pero no mencionó en ningún momento las 2000 detenciones arbitrarias y los 25 fallecidos en el contexto electoral electoral y poselectoral, las desapariciones forzadas, amenazas y mecanismos de intimidación en contra de partidarios, periodistas, defensores de derechos humanos, activistas, directores de ONG y simpatizantes de la oposición; además del encarcelamiento de más de 70 menores de edad por motivos políticos y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

Según cifras del Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys) entre enero y diciembre de 2024 ocurrieron 566 violaciones a la libertad de prensa, 14 periodistas detenidos, 27 desplazamientos forzados de trabajadores de la prensa, 39 bloqueos a sitios web, 11 corresponsales extranjeros expulsados y 20 emisoras cerradas. Ipys reportó que 168 reporteros fueron el principal blanco de la persecución y hostigamiento, seguidos por 16 directivos de medios de comunicación, 15 camarógrafos, igual cifra de reporteros gráficos y 14 locutores.

Las agresiones alcanzaron a 109 medios de comunicación, 14 organizaciones de la sociedad civil, una organización gremial y nueve plataformas de redes sociales y software de interés colectivo, y estos datos fueron omitidos del balance oficial.

Economía en crisis

Maduro aseguró que en 2024 recuperaron las capacidades productivas del país y desarrollaron el aparato productivo nacional

“No los voy a atosigar con datos económicos, que lo hagan los ministros”, dijo Maduro.

El gobernante puntualizó que todos los rubros crecieron en 2024 y aseguró que el crecimiento de la economía el años pasado superó el 9% del PIB, según cifras del Banco Central de Venezuela.

Aunque dijo que faltan cifras de octubre, noviembre y diciembre, estima que los números fueron positivos, pues “se vivieron las navidades más felices”.

El gobernante mencionó que la inflación anualizada de 2024 fue de 48 %; sin embargo, la cifra contrasta ampliamente con la difundida el último informe presentado por el Observatorio del Gasto Público de Cedice Libertad, que la ubica en 73,27%.

El mandatario no asomó que en enero de 2025, después de las supuestas “navidades más felices” que aseguró, vivió el país, se necesitan más de $500 al mes para adquirir cesta de 61 bienes y servicios para una familia de tres personas. El salario mínimo sigue congelado desde 2022 y a la fecha, al cambio, es equivalente a poco más de cuatro dólares

Expertos entrevistados por CNN indicaron que entre 2014 y 2021 la contracción económica fue de más de 70%, una situación sin precedentes para un país sin guerra. Aunque la economía dio signos de respiro en 2022, todavía falta mucho para una mejora notable

“La realidad es que no ha seguido retrocediendo, pero estamos lejísimos (de la situación previa a la crisis)”, sostuvo para ese medio Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Salud pública sigue siendo ignorada

Del sistema de salud el gobernante dijo muy poco, pero aseguró que este año será “de gran crecimiento” y de grandes “avances integrales“. En ningún momento profirió alguna palabra sobre mejoras económicas para el gremio médico ni se refirió a las condiciones de los centros de salud públicos de todo el país.

La última Encuesta Nacional de Hospitales del año 2024 reflejó que, en el caso de la tomografía y la resonancia magnética, un 84% de los hospitales reportaron la ausencia total de este servicio. En el caso de las ecografías solo el 25% de los centros dispuso del servicio todos los días, lo que limita la atención médica en el caso de complicaciones en embarazos, diagnósticos abdominales o cardiovasculares.

Ese mismo estudio determinó que un 36% de los hospitales no ofreció los servicios de rayos X, mientras que un 37% lo hizo de forma irregular, “afectando la atención inicial en casos de traumas, fracturas o diagnósticos pulmonares básicos”.

Omisión a la gestión educativa “reprobada”

En materia de educación, el gobernante Nicolás Maduro no mencionó la situación del sector ni las carencias que durante años ha venido denunciando el gremio para exigir condiciones laborales dignas acordes a la situación económica del país.

Aunque el gobierno de Nicolás Maduro prometió cambios en el sistema educativo para el 2024, la medida, hasta ahora, no se han generado cambios significativos, pues los maestros y docentes venezolanos siguen devengando los salarios más bajos de América Latina.

Maduro también obvió por completo que en el año 2024 ocurrieron innumerables violaciones a los derechos humanos y laborales. Pasó por alto que hay docentes detenidos por pensar distinto y querer un cambio para Venezuela, como es el caso de Robert Franco, Javier Tarazona y Luis López.

Apagones, en el lado oscuro

Durante el mensaje anual, Nicolás Maduro resumió que va a haber mejoras en la educación, vivienda, servicios públicos, escuelas, liceos, hospitales y centros de salud.

Prometió la construcción de 400 000 viviendas y las mejoras de los servicios públicos como el agua, el gas y la luz a través del 1×10 y la plataforma de denuncias destinada para estos temas.

Pero, sobre la escasez de agua, gas doméstico y los apagones que en algunos estados del país duran horas y hasta días, Maduro no mencionó ni una sola palabra, pese a que son los principales problemas que aquejan a todos los venezolanos.

Derechos laborales cesanteados

La vulneración a derechos laborales de los trabajadores venezolanos es otro aspecto que Maduro pasó por alto. En Venezuela, trabajar no es sinónimo de mejor calidad de vida, pues los ingresos no caminan al mismo ritmo que la inflación. Sobre esto, el gobernante mencionó rápidamente que en 2025 “iba a haber un aumento salarial indexado”, aunque no especificó el monto ni la fecha para tal aumento. Cabe recordar que el salario mínimo, que actualmente se ubica en 130 bolívares, equivalentes a 2.4 dólares mensuales, lleva casi tres años estancado, al igual que el monto de las pensiones y jubilaciones. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), esta paralización del aumento salarial representa la pérdida del 91% del poder adquisitivo del salario mínimo, lo que se suma a la hiperinflación y la devaluación de la moneda. Es importante resaltar que las bonificaciones entregada a través del Carnet de la Patria no tienen ninguna incidencia en las prestaciones y vacaciones. El Gobernante, en su mensaje, envió un saludo a los maestros venezolanos, pero no asomó la posibilidad de un aumento salarial para el gremio que hoy conmemoran su día, como afirman. Cifras migratorias dudosas Maduro dijo en su discurso que entre 2018 y 2019 salieron unos 2 500000 venezolanos, de los cuales, afirmó, casi 1 200000 han regresado. Los datos contrastan con las estadísticas de R4V, Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, cuyo último reporte de diciembre de 2024 cifró en 7 891 242 la suma de refugiados, migrantes y solicitantes de asilo venezolanos reportados por los gobiernos anfitriones Además de este dato incierto, el líder oficialista dijo que la causa de la migración eran las sanciones.

¿Seguridad? A medias

De acuerdo con los datos presentados por Maduro del 2016 al 2024 la tasa de homicidios se redujo en 92 %. El oficialista dijo que hoy por hoy Venezuela “es el país más seguro de todo el continente americano” y hasta sugirió que Donald Trump tenía razón cuando hacía esas afirmaciones.

En varios de sus mítines de campaña, Trump dijo que el crimen en Venezuela ha disminuido en 72 % y que varias de sus ciudades son más seguras que las de Estados Unidos, pero lo que Maduro no dijo es que según el líder republicano la disminución en este índice se debe a que Venezuela “exporta criminales” a sus fronteras.

El gobernante, juramentado como presidente pese a un resultado electoral cuestionado, no se refirió tampoco a las cifras alarmantes de violencia policial y el resurgimiento del «ajuste de cuentas» como móvil frecuente de homicidios en el país, elementos que destacó el más reciente informe de Monitor de Víctimas, una iniciativa de Runrunes y la ONG Mi Convive que recoge datos de homicidios en cinco estados del país, en el que se destacó que la violencia a manos de funcionarios policiales sigue siendo un problema grave, particularmente en el Área Metropolitana de Caracas, donde se registraron 96 casos en 2023.

Un detallito constitucional que pasó por alto Cabe recordar que Maduro presentó su Memoria y Cuenta 2024 en el Teatro Teresa Carreño y no en la Asamblea Nacional (AN), como es habitual. La Constitución establece, en su artículo 237, que dentro de los 10 primeros días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional, “en sesiones ordinarias, el Presidente o Presidenta de la República presentará cada año personalmente a la Asamblea un mensaje en el que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.