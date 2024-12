Inicio

Juan Carlos Delpino exhorta a la AN juramentar a Edmundo González como presidente el 10 de enero

Redacción Runrun.es Hace 2 horas

Juan Carlos Delpino, exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE) que fue destituido por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, exhortó al Parlamento este sábado, 14 de diciembre, que juramente a Edmundo González Urrutia como nuevo presidente de Venezuela.

Durante una entrevista que concedió a periodista Patricia Janiot para su programa, «Qué pasó con lo que pasó», Delpino señaló que aunque en la práctica es exrector del Poder Electoral, se siente como parte de la institución ya que su destitución no cumplió con los protocolos adecuados. “No estoy cumpliendo funciones, pero mi destitución no cumplió con los protocolos correctos. Así que yo me siento parte de la institución venezolana”, expresó Delpino durante la entrevista.

“En nombre de esa institución y del artículo venezolano de la Constitución Nacional que establece que cada venezolano investido o no de autoridad debe hacer respetar la ley constitucional, yo como miembro del organismo electoral venezolano, proclamo a Edmundo González Urrutia y exhorto a la Asamblea Nacional a que lo juramente el 10 de enero”, añadió Delpino.

Actualmente, Delpino se encuentra en el exilio al igual que González Urrutia, quien en las últimas semanas ha asegurado que vendrá a la toma de posesión el 10 de enero para el período presidencial 2025-2031.

Más sobre este tema González Urrutia dijo que piensa contar con María Corina Machado como su vicepresidenta Juan Carlos Delpino, exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE) que fue destituido por la Asamblea…

Los técnicos le dijeron que ganó Edmundo González

El exrector Juan Carlos Delpino afirmó que los técnicos del CNE le aseguraron que el vencedor en las elecciones presidenciales fue Edmundo González, representante de la Plataforma Unitaria Democrática.

“Los técnicos dijeron que el resultado indicaba que ganaba Edmundo González”, dijo Delpino, añadiendo también que estos intentaron que se sumara al “fraude”. “A mí me lo dijeron, ‘queremos que nos acompañe, la oposición está ganando, y queremos que nos acompañe en esta, bueno, en ese pequeño detalle de birlar las elecciones al pueblo venezolano’. A mí me lo dijeron”, alertó el antiguo rector.

Sin embargo, explicó cómo se consumó el presunto fraude: “Cuatro personas decidieron hacer el protocolo de que subían a totalización a la sala número 1, por cierto, que funcionarios y técnicos del CNE vieron pasar a los cuatro rectores para un lado y luego devolverse para dar las indicaciones, ahí jamás se hizo la totalización”.

Delpino denunció que parte del personal del CNE ha sido “cooptado”. “Pero todo esto que se ha ido develando, todo esto que se ha ido develando y que deja en claro cómo sucedieron las cosas, incluso la propia actuación de uno, es que yo no tuve que averiguar, ni abrir papeles, ni meterme en ninguna gaveta, ni hacer ningún trabajo de inteligencia, ni detectivesco: me lo dijeron a mí, a mí me lo dijeron”, recalcó.