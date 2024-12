Inicio

Fiscal de la CPI a gobierno venezolano: “La pelota está de su lado”

Karim Khan instó al Estado a respetar el principio de complementariedad y dijo que este no puede ser una historia interminable. Abogó por la liberación de los adolescentes detenidos en el marco de las protestas poselectorales

Redacción Runrun.es Hace 3 horas

Después de poco más de cuatro meses de efectuadas las elecciones presidenciales, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitó a la administración de Nicolás Maduro respetar el principio de complementariedad acordado en su más reciente visita a Venezuela.

“La complementariedad no puede ser una historia interminable. No he visto la implementación concreta de leyes y prácticas en Venezuela que esperaba. Por eso quiero dejar claro que la pelota está en el tejado de Venezuela. La vía de la complementariedad se está quedando sin camino”, afirmó Khan.

Hoy comenzó la 23ª sesión de la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. Es muy significativo que el Fiscal de la CPI, Karim Khan, abordó el caso de Venezuela en su intervención inicial ante la Asamblea. Khan reafirmó que las… pic.twitter.com/3laUZ1zbfF — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 2, 2024

El fiscal aseveró que las investigaciones que adelanta su despacho sobre presuntos crímenes de lesa humanidad avanzan sin demora y que su equipo ha estado trabajando con foco para acelerar sus actividades de recolección de pruebas, con miras a establecer puntos de referencia y plazos concretos claramente identificados.

Recordó que en su visita en abril de este año enfatizó al gobierno de Maduro la necesidad de un impulso y progreso real y que su oficina está realizando seguimiento a los compromisos adquiridos.

“Deben permitir la entrada a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, como me habían prometido previamente por escrito y deben cooperar de manera más tangible con mi oficina”.

Proteger a los niños

Khan abogó por la liberación de los adolescentes detenidos después de las protestas antigubernamentales que se dieron una vez anunciados los resultados del pasado 28 de julio.

“Insistí en mis comunicaciones con Venezuela, y en la necesidad de proteger los derechos civiles, incluidos los niños, que deben ser liberados si están detenidos por motivos políticos o cualquier persona que estuviera protestando pacíficamente”, remarcó.

El fiscal de la CPI sentenció que todas las vidas importan por igual.

“Los venezolanos tienen el mismo derecho a la justicia que las familias que conocí en Libia o en Bangladesh en las últimas dos semanas. Esto es lo más básico que se puede decir. Pero vale la pena subrayar”.