“Nuestra lucha es inagotable”: Madres de presos políticos piden que no sean olvidados

Los familiares se concentraron para pedir por la liberación de los presos políticos. / RunRunes.

Redacción Runrun.es Hace 2 horas

Los familiares y amigos de los presos políticos se congregaron una vez más para orar por su liberación. En un emotivo acto en la plaza La Castellana, en Caracas, pidieron que sus nombres no sean olvidados y le exigieron al Estado que libere a todos los inocentes.

Desde las 4:00 de la tarde se concentraron y durante la actividad soltaron globos blancos como símbolo de paz. “Estoy aquí porque tengo un dolor que solo una madre puede sentir y no me voy a callar porque esta lucha es inagotable”, soltó Yelitza Vergara, madre de Miguel González, detenido en Yare III.

Vergara aseguró que su hijo fue detenido sin ninguna orden de aprehensión y que le han violado todos sus derechos. El joven, de 18 años, es oriundo del estado Portuguesa, y estudiaba y trabajaba.

La madre dejó parte de su vida en Acarigua para no abandonar a su hijo. “A mí sí me duele porque yo lo parí y nadie va a decirme ‘cállate’, no me voy a callar. Yo sí voy a hablar por mi hijo porque él no es un terrorista, es un muchacho inocente”, expresó.

El país clama la liberación de presos políticos

El director general de Provea, Oscar Murillo, afirmó que es un clamor nacional la liberación de los detenidos en contexto poselectoral.

“Los distintos sectores claman para que termine el sufrimiento de las familias de todas aquellas personas que están hoy día detenidas por razones políticas y, en ese sentido, Provea respalda todo este movimiento y, en especial, al Comité de Familiares y Amigos de los Presos Políticos”, dijo.

#1Dic | Desde la gran vigilia por la libertad de los presos políticos en Plaza La Castellana, Caracas, el coordinador general de Provea, Oscar Murillo, expresó: "Toda Venezuela clama porque termine el sufrimiento de las familias que tienen detenidos por razones políticas" pic.twitter.com/F1GDHCWFop — Runrunes (@RunRunesWeb) December 1, 2024

Murillo también se refirió al trabajo que se debe realizar desde el Ministerio Público y destacó la escasa transparencia que existen en asuntos como estos.

“Desde las primeras excarcelaciones que se anunciaron todavía no conocemos una lista definitiva para que las familias puedan tener las previsiones del caso. En ese sentido, no solo le pedimos al fiscal que termine de publicar, eso debería aparecer en la página web de la fiscalía, y también le hacemos un importante llamado al defensor y a la Defensoría del Pueblo que tiene un mandato clarísimo en la Constitución”, dijo.

Advirtió que la Defensoría del Pueblo tiene el deber de ser interlocutora entre los ciudadanos y los poderes del Estado. Insistió en que es necesario que el Ministerio Público haga pública la lista de los excarcelados, que indiquen cuándo se concretará las liberaciones que se prometieron y que se acelere el proceso para detener el sufrimiento de las familias.

A este llamado de Provea se suma una situación alarmante en algunos centros penitenciarios. Diego Casanova, miembro del Comité de Familiares y Amigos de los Presos Políticos, denunció que están preocupados por el estado de salud de los detenidos en contexto postelectoral y que a lo largo de estos días han recibido 12 casos de personas que han querido quitarse la vida en la cárcel de Tocuyito.

“Estas personas siguen sufriendo un desgaste en su salud física y emocional producto de la injusta prisión. Recibimos la denuncia la semana pasada de que 12 personas en Tocuyito intentaron quitarse la vida porque vieron que es la única manera de salir y acabar con su sufrimiento, esa etapa oscura que están viviendo”, exclamó. #1Dic "Hasta 12 presos en Tocuyito intentaron quitarse la vida, porque pensaron que era la única manera de acabar con la tortura que están viviendo", expresó Diego Casanova, familiar de un preso político, desde vigilia en Caracas pic.twitter.com/LqrfEkym08 — Runrunes (@RunRunesWeb) December 1, 2024

“No vamos a aceptar unos cadáveres”

Casanova fue enfático al mencionar que no desean recibir “unos cadáveres” y que todos los inocentes necesitan reunirse con sus familiares.

“No vamos a recibir cadáveres para enterrar. No vamos a aceptar recibir a nuestros familiares presos para enterrarlos, antes vamos a luchar para que salgan sanos y libres como cuando entraron cuando los metieron presos. Por eso pedimos que no nos abandonen”, manifestó.

Esta vigilia se diferenció de las demás por la cantidad de personas que asistieron. La sociedad civil se movilizó para pedir por los presos políticos en Venezuela. Andreína Baduel comunicó que se sintió “conmovida por la cantidad de personas que asistieron para pedir por la liberación inmediata” de todas las personas detenidas por razones políticas.

“Tal y como hemos venido denunciando, ha habido intentos de suicidios como mecanismos de desespero, de enfrentar crueldad, tanta injusticia y no recibir respuesta. Sin embargo, eso nos ha comprometido a que sigamos luchando para que no muera nadie nunca en prisión por pensar distinto”, sostuvo.

Baduel reiteró que la condición de salud de su hermano, Josnars Adolfo, es delicada. “La condición de mi hermano es delicada porque fue torturado en el Sebin y se ha agudizado en el Rodeo I que es un centro de tortura donde las condiciones de aislamiento son bien inhumanas. Está en una celda 2×2 en la que solo tiene una letrina y tiene restricciones de alimentación, de hidratación y de medicación y eso ha hecho que empeore su salud”.

Una de las caras más visibles del Comité de Familiares y Amigos de los Presos Políticos puntualizó que por su hermano y por los más de 2000 presos políticos continuarán luchando. “Para rescatar la dignidad y para contribuir al rescate de la democracia, además de la liberación de todos los presos políticos”.

Suplican no ser abandonados

Esta vigilia es la última de una serie que se han venido realizando para orar y pedir por los detenidos. Las actividades han servido como un punto de encuentro entre los familiares y un sostén emocional para atravesar estos momentos difíciles.

Durante el acto, se soltaron globos blancos -como símbolo de paz-, se encendieron velas y diferentes personas recitaron salmos, oraciones, mientras suplicaban no ser abandonados y que los nombres de sus hijos sean recordados.

A lo largo de estos meses, las familias se han movilizado de diferentes maneras, siempre motivadas por la fe. Han entregado recursos al Ministerio Público, al Tribunal Supremo de Justicia y al Ministerio de Asuntos Penitenciarios.

Su lucha ha sido frontal, pero la respuesta ha sido lenta y escasa. Tras meses de manifestaciones, el 15 de noviembre, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, Tarek William Saab, anunció la liberación de 225 personas, pero -hasta el momento- según registros de Foro Penal se han concretado 146.

Organismos internacionales han escuchado el clamor de los familiares como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una conferencia de prensa, denunciaron que las condiciones de reclusión en el país son inhumana y que no existe diferenciación entre las personas detenidas.

Ahora, se sumó el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien aseguró que su oficina está trabajando para que las víctimas obtengan justicia.

“La complementariedad no puede ser una historia interminable. No he visto la implementación concreta de leyes y prácticas en Venezuela que esperaba. Por eso quiero dejar claro que la pelota está en el tejado de Venezuela. La vía de la complementariedad se está quedando sin camino”, informó.

En medio de las olas de detenciones arbitrarias, el miedo también ha sido parte de la lucha de las madres y familiares de presos políticos, pese a esto, gritaron “libertad”, dejando claro que no se dejarán vencer y que continuarán en la calle “hasta que el último preso político sea liberado”.