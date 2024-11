Inicio

Con Alfredo Díaz ya suman 160 los dirigentes y activistas detenidos

Redacción Runrun.es Hace 3 horas

“A las 8:30 de la mañana fue la última vez que me comuniqué con mi padre, me informó que había sido detenido en un comando del REDI, no hemos sabido nada de él desde entonces. Según medios, está siendo trasladado a Caracas para ser juzgado. Él es un político que lo único que se ha dedicado en toda su carrera es a trabajar”, contó a través de un video difundido en redes sociales el pasado domingo 24 de noviembre Daliannys Díaz, hija del exgobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz.

#ÚLTIMAHORA | Pasadas las 6:00 de la tarde de este domingo #24Nov, fue detenido el exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz. El hecho habría ocurrido en Ospino, estado #Portuguesa, cuando Díaz viajaba por carretera. Alfredo Díaz salió desde hace meses de la isla de… pic.twitter.com/x2X3g6SCKt — VPItv (@VPITV) November 24, 2024

Leynys Malavé, esposa de Alfredo Díaz también contó sobre la última vez que habló con él. Mencionó quele dio unas palabras de aliento.

“Me dijo, ‘no te preocupes, me van a hacer una entrevista’ Como yo no he hecho nada, seguramente me van a soltar’”, indicó Malavé a través de sus redes sociales.

#ÚLTIMAHORA Agentes del SEBIN secuestraron al exgobernador de Nueva Esparta Alfredo Díaz https://t.co/AVeO71hdT7 pic.twitter.com/p8I7mQYQo6 — Monitoreamos (@monitoreamos) November 25, 2024

De acuerdo al Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, Díaz fue detenido el pasado domingo en el estado Portuguesa.

Según el partido que lidera María Corina Machado, con Díaz ya son 160 la cifra de dirigentes y activistas presos, reseñó la agencia EFE

A través de su cuenta de X, el exgobernador ha criticado la crisis eléctrica que ha azotado en las últimas semanas la región neoespartana, caos que -como de costumbre- es achacado por el régimen madurista a supuestos ataques y sabotajes protagonizados por líderes opositores como Machado y a factores externos.

Díaz expuso en sus redes que la “hecatombe energética” que ha vivido este mes Nueva Esparta ha dejado pérdidas millonarias en medianas y pequeñas empresas. Además indicó que las ya empobrecidas familias insulares padecen por la descomposición de sus alimentos.

“Hacer política no es delito”

La Plataforma Unitaria Democrática condenó la aprehensión del político y sentenció que se produjo en el marco de otra escalada de persecución contra las fuerzas democráticas del país.

“Exigimos su libertad inmediata y el respeto a sus derechos humanos, como lo seguimos exigiendo por todos los presos políticos. Hacer política no es delito”, expuso la coalición en X.

Igualmente el partido Acción Democrática pidió respeto al debido proceso.

“Alfredo es un fiel demócrata, un hombre que siempre ha estado al lado de su pueblo, que siempre ha luchado, que cree en el voto como la única arma que tenemos los demócratas. Todo el mundo sabe quién ganó. Ellos saben que Alfredito luchó a brazo partido para que vuelva la democracia a nuestro país”, escribieron en la cuenta en X del partido Acción Democrática, en rechazo a la detención de Díaz.

“Quiero hacer un llamado a todas las organizaciones que luchan en pro de los derechos humanos”, puntualizó su esposa, tras pedir la liberación del exmandatario regional.