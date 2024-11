El Mañanero del 25 de noviembre: Machado pedirá a la CPI que actúe y acompañe a los venezolanos

En El Mañanero del 25 de noviembre de Runrun.es resumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: Machado pedirá a la CPI que actué y acompañe a los venezolanos, durante el fin de semana familiares de presos políticos denunciaron traslados de sitios de reclusión, MP abrió investigación en contra de María Corina Machado y Perú no reconocerá a Maduro después del 10 de enero.

Machado: El #1Dic le vamos a exigir a la CPI que avance y acompañe a los venezolanos en la causa

Familiares de detenidos en Yare III denuncian posibles traslados

De las 225 excarcelaciones anunciadas por Saab, el Foro Penal contabiliza 169

Lo único que se sabe de Américo De Grazia es que está en El Helicoide

MP abrió una investigación contra Machado por “apoyar” la Ley Bolívar

Perú no reconocerá a Maduro como “presidente democráticamente elegido”

DDHH Olvidados | María Andreina De Grazia: “Exigimos libertad, ya no es fe de vida, ya no es derecho a la defensa privada, no, ahora es libertad inmediata, porque ellos bien saben, tanto como nosotros y como el resto del mundo que Américo de Gracia es inocente”.