Familiares de detenidos en Yare III denuncian posibles traslados

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) alertó sobre presuntos nuevos traslados de personas detenidas en el Centro Penitenciario Yare III, estado Miranda.

A través de su cuenta en X, el OVP informó que los familiares de los detenidos en el contexto de las manifestaciones postelectorales avisaron sobre el traslado de los reclusos.

“Mi hijo me llamó ayer (sábado) y me dijo que no le llevara paquetería porque los iban a trasladar. Me fui ayer mismo al penal a ver qué iba a pasar”, contó un pariente al OVP.