Lo único que se sabe de Américo De Grazia es que está en El Helicoide

En la cacería que inició el gobierno de Nicolás Maduro en contra de los políticos de oposición después de las elecciones presidenciales del 28 de julio Américo De Grazia fue capturado y secuestrado el pasado 7 de agosto, cuando salía de hacerse unos estudios médicos en una clínica en Caracas.

De Grazia, de 64 años, empezó a recibir amenazas de que lo iban a encarcelar por su colaboración con los testigos de mesa el día de la elección, como ya lo habían hecho con otros políticos que respaldaron la lucha que lideran María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

Como medida de prevención y seguridad, el exalcalde del Municipio Piar y diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se movilizó de Ciudad Bolívar a Caracas. Aunque no andaba en carros blindados ni tenía escoltas, mantenía su propio protocolo de seguridad, que consistía en comunicarse con sus familiares a través de mensajes de texto en horas específicas durante la madrugada y hablar por teléfono durante un tiempo máximo de dos minutos.

El dirigente opositor enfrenta acusaciones de instigación al odio y rebelión. Además, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, lo ha vinculado con un supuesto plan para asesinar a la alcaldesa del municipio Piar, en el estado Bolívar, Yulisbeth García.

Américo De Grazia llevaba algún tiempo padeciendo por una bacteria en sus pulmones. El malestar lo obligó a asistir a una consulta médica en horas de la mañana del día de su detención. Al salir de la clínica, no había rastro de él ni tampoco de su carro Aveo.

María Andreína De Grazia, hija del político, reveló que su padre se comunicó con ellos antes de salir a la clínica, pero después de la una de la tarde no volvieron a saber nada de él.

Los siete hijos de Américo De Grazia vivieron la peor noche de terror de sus vidas. La incertidumbre, la preocupación y el miedo no permitieron que conciliaran el sueño, no sabían qué hacer. 24 horas después de la desaparición, los pocos familiares que están en Caracas decidieron salir a buscarlo de cárcel en cárcel antes de hacer la denuncia pública de la desaparición. En ningún lado les daban información ni los ayudaron a gestionar la búsqueda.

Los familiares dejaron como última opción la visita a la sede del Sebin de El Helicoide. Cuando llegaron preguntando por De Grazia y después de tres horas, un funcionario les dijo que sí estaba ahí.

Américo De Grazia tiene una condición de salud delicada. El malestar que estaba presentando en sus pulmones a causa de una bacteria, amerita que cumpla un tratamiento con antibióticos durante varios meses. Además, es paciente bariátrico, por lo que necesita llevar una alimentación alta en proteínas y suplementarse con muchas vitaminas.

María Andreína comentó que hay un familiar de ellos que se encarga de llevarle los días de visita la “paquetería” y los insumos que les permiten ingresar, pero desconoce si en realidad se los están haciendo llegar.

“Nosotros estamos llevando una lucha incansable por la libertad de mi papá y de todos los presos políticos, pero al final, ni siquiera tenemos certeza de que lo que estamos haciendo va a valer la pena, y no porque no tengamos fe de que él va a salir, porque al final él es inocente, no hizo nada más que defender la libertad de Venezuela. A lo que me refiero con que no sabemos si nuestra lucha va a valer la pena es porque, debido a lo incierto del panorama, ni siquiera sabemos si mi papá hoy está vivo”, lamentó.