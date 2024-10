“En Venezuela se violan todos los DDHH al mismo tiempo, todos estamos en una especie de prisión”

La presidenta del partido político Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, denunció este lunes, 14 de octubre, que en Venezuela “se violan todos los DDHH al mismo tiempo”.

Durante un encuentro virtual en el que participó junto al candidato opositor Edmundo González y la líder opositora María Corina Machado, Solórzano destacó la labor de los activistas de DDHH en todo el mundo en pro del país.

“Nunca más en Venezuela ocurrirá una tragedia como la que ya estamos viviendo. Hoy en nuestro país se violan todos los DDHH al mismo tiempo, ustedes lo saben”, señaló Solórzano.

La opositora enfatizó en que no solo se trata del derecho a la identidad, sino también “del derecho a la libertad, del derecho a la posibilidad real de expresarnos, a la libertad de decir, a la libertad del tránsito”.

“No podemos ni siquiera, algunos de nosotros no podemos ni siquiera asomar la nariz por una ventana. Hoy nos están violando todos los derechos, hoy hay 2.000 personas presas, 2.000 venezolanos, entre los cuales hay niños, mujeres. Se ha perdido completamente el pudor de, no, no se meten con niños, no se meten con mujeres, se meten con todo el mundo”, denunció.