El “toma y dame” entre Harris y Trump sobre Venezuela en debate presidencial

La noche de este martes, 10 de septiembre, se llevó a cabo el primer debate presidencial entre el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris. Durante el evento abordaron diferentes temas relacionados con la política nacional estadounidense e internacional.

Entre los temas abordados se destacó la migración irregular, así como la situación política de Venezuela.

Trump advirtió sobre el futuro que tendría Estados Unidos bajo un posible gobierno de Harris. “Ella (Harris) está destruyendo este país, y si llega a ser presidenta, este país no tiene ninguna posibilidad de éxito, no solo el éxito, terminará siendo Venezuela en esteroides”, dijo.

El expresidente estadounidense afirmó que la inmigración descontrolada en Estados Unidos está afectando gravemente la seguridad y la economía del país, comparándolo con el caos venezolano.

“Millones de criminales han cruzado nuestras fronteras, y esto no se detendrá hasta que restauremos el orden. Lo que ha sucedido en Venezuela es un ejemplo claro de lo que puede suceder si no actuamos con firmeza”, sentenció Trump.

Además, defendió su plan de lanzar el mayor esfuerzo de deportación masiva en la historia de su país. Este plan se enfocaría en inmigrantes con antecedentes criminales, pero con el objetivo más amplio de expulsar a millones de personas.

