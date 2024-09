Inicio

Abogado de Edmundo González Urrutia: “Hubo negociaciones muy complejas”

Es ampliamente conocido que el exilio no es un fundamento jurídico para que se cierre una caso, sobre esto, José Vicente Haro aclaró que el caso "no se ha cerrado"

Redacción Runrun.es Hace 2 horas

Este martes 10 de septiembre, José Vicente Haro, abogado de Edmundo González Urrutia, aclaró que “hubo negociaciones muy complejas” antes de la salida del líder opositor de Venezuela con destino a España.

En entrevista concedida al programa matutino La Voz de la Mañana del canal Univisión, Haro explicó que González Urrutia “se encuentra haciendo los trámites necesarios para regularizar su estadía en territorio español”.

Detalló que en el caso del político aplican varias restricciones que le impiden hacer declaraciones, participar en concentraciones públicas o manifestaciones públicas, hasta tanto no tener todos los papeles y las formalidades que se tienen que cumplir de acuerdo a la normativa de la legislación española.

#HACEMINUTOS En entrevista con @uninoticias y @vix el abogado de @egonzalezurrutia aclara cuál es la situación del Presidente electo, según las actas mostradas públicamente, tras su llegada a España. Si podrá o no participar en actos públicos y proselitistas o hablar de la… pic.twitter.com/RM6ylCQAwB — Elyangelica González (@ElyangelicaNews) September 10, 2024

“Estas limitaciones van a durar hasta que él tenga ya el estatus correspondiente, cumplimentado y ya finalmente le sean otorgados los documentos que le permitan ya de alguna manera desarrollar todo lo que es el ejercicio de sus derechos civiles y políticos”, dijo Haro.

Al ser cuestionado sobre el “salvoconducto” que recibió González Urrutia por parte del gobierno de Nicolás Maduro y que le ha sido negado a otros actores políticos de oposición, Haro destacó “la estrecha operación que tuvo el gobierno de España para agenciar lo correspondiente ante las autoridades venezolanas, porque es un caso muy particular, muy especial. Aquí hubo negociaciones muy complejas desde el viernes en la noche cuando se va considerando y tomando esa determinación”.

“Entre viernes y sábado fueron horas muy complejas, muy duras”, enfatizó el abogado.

¿Se cerró el caso contra EGU?

Este domingo, el fiscal general impuesto por la constituyente cubana, Tarek William Saab, afirmó en una entrevista con la cadena estadounidense CNN que el caso abierto contra González Urrutia quedó “cerrado” tras su partida a España.

Es ampliamente conocido que el exilio no es un fundamento jurídico para que se cierre una caso, sobre esto, José Vicente Haro aclaró que el caso “no se ha cerrado”.

Haro expresó que en el comunicado que emitió Saab quedó reseñado que “sería convocado al Ministerio Público para establecer el tiempo, modo y lugar y los parámetros bajo los cuales se cerrarían judicialmente los asuntos y los casos contra Edmundo González Urrutia”.

Hay algo que tiene que tener claro y es que la Constitución venezolana prohíbe el juicio y los procesos penales en ausencia. Eso está proscrito por la Constitución y las leyes penales en Venezuela. Por tanto, esta causa no debería continuar básicamente porque no está Edmundo González Urrutia. Pero además no hay elementos para poder hacer un seguimiento por la acusación que ya sabíamos que se seguía en este caso”, finalizó el abogado.

