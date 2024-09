Inicio

Grupo The Elders insta a que comisión respaldada por la ONU investigue las elecciones en Venezuela

Redacción Runrun.es Hace 4 horas

El Grupo The Elders pidió este jueves, 5 de septiembre, al Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, que establezca una comisión independiente para investigar las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el 28 de julio.

The Elders condenó a través de su cuenta en X, antes Twitter, la represión generalizada y las violaciones de derechos humanos de los últimos meses, que han dejado decenas de muertos y miles de detenidos. Además pidió a Nicolás Maduro Nicolás Maduro que facilite las actas de escrutinio para permitir una verificación transparente del resultado de las elecciones presidenciales.

“En este clima de violencia, represión y polarización cada vez mayores, es imperativo contar con análisis independientes, objetivos y autoritativos. De ahí nuestra petición al Secretario General de las Naciones Unidas de que nombre un grupo independiente para investigar lo que realmente ocurrió en las recientes elecciones venezolanas”, afirmó el grupo.

The Elders exhortó que todos los Estados deben adherirse a las normas más estrictas de transparencia y responsabilidad electoral, y los gobernantes deben respetar los resultados, sean cuales sean. “El régimen de Maduro no debe quedar exento de esta obligación”.

The Elders es un grupo independiente de líderes globales que trabajan por la paz, la justicia y los derechos humanos, tiene como objetivo ser una voz moral que inspire acción y soluciones a los desafíos más complejos del mundo.

Entre sus miembros destacan Ban Ki-moon (ex Secretario General de la ONU), Mary Robinson (ex Presidenta de Irlanda), y Juan Manuel Santos (Ex presidente de Colombia y premio Nobel de la Paz). Estos líderes aportan su experiencia en conflictos internacionales y derechos humanos

La contribución de The Elders a Venezuela es crucial, ya que su respaldo puede aumentar la presión internacional para lograr una solución pacífica y justa a la crisis política. Su autoridad moral y su red global pueden influir en la toma de decisiones clave.

*Con información de The Elders