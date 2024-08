Inicio

Partidos de oposición desde el TSJ: Es el CNE quien debe entregar las actas

Redacción Runrun.es Hace 1 hora

Este 7 de agosto acudieron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) miembros de los partidos Un Nuevo Tiempo (UNT), Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y Movimiento por Venezuela (MPV), en representación de las tarjetas que apoyaron la candidatura de Edmundo González y en respuesta a la citación de la Sala Electoral tras un recurso introducido por el gobernante Nicolás Maduro.

Acudieron al TSJ por UNT el gobernador del Zulia, Manuel Rosales; José Luis Cartaya por la Mesa de la Unidad Democrática y Simón Calzadilla, secretario general del Movimiento por Venezuela.

Rosales dijo ante la prensa que reiteraron ante el TSJ, “en nombre del pueblo y para reclamar el respecto al derecho al voto y al resultado electoral del 28 de julio”, que se le exigiera al Consejo Nacional Electoral (CNE) la publicación de las actas definitivas de dicho proceso comicial. Reveló que cada uno de los asistentes enfrentó, “por separado, un exhaustivo interrogatorio, en razón del proceso electoral del 28 de julio”.

🧐Opositores, encabezados por #ManuelRosales, piden al #CNE publicar los resultados definitivos del proceso de votación del #8Julio. Las declaraciones se hacen frente al #TSJ en #Caracas. Dijo que todos tenemos una duda razonable y por eso el #CNE debe hacer publicas las actas. pic.twitter.com/LxZvKn5MiU — Maibort Petit (@maibortpetit) August 7, 2024

Por su parte, Calzadilla expuso que dejaron claro que ninguna de las organizaciones políticas ha recibido de parte del CNE el acta de totalización debidamente desglosada y tabulada como lo establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), con los resultados mesa por mesa. Esto debió ocurrir en las 48 horas siguientes a la celebración de las elecciones.

“Se habló de una adjudicación y una proclamación pero ninguno de esos instrumentos está en mano de las organizaciones políticas, ningún partido político, ni tampoco el Movimiento por Venezuela sabe cuál fue la votación que sacó a 11 días del proceso, cuando la ley dice que la totalización debe entregarse en 48 horas a todos los participantes”, informó.

Los asistentes le expresaron a la Sala Electoral que sin tener la totalización pública del CNE a los actores, la diligencia era incomprensible.

“Les dijimos que no sabíamos qué hacíamos aquí y qué controversia se estaba dirimiendo, porque la única institución autorizada para llevar adelante procesos electorales, totaliza, adjudicar y proclamar es el CNE, pero todas las actuaciones tienen que entregársele a los actores participantes y deben además ponerla a disposición de los actores”, sostuvo.

Explicó el representante de MPV que la única manera que existe en el ordenamiento jurídico y constitucional del país para que la Sala Electoral se aboque a un proceso electoral es que uno de los actores impugne los resultados, “cosa que no sabemos si se ha hecho, en la boleta de citación no se especificaba por qué acudíamos aquí y se nos exigía unos instrumentos que según la Lopre deberían estar en custodia del Plan República, a disposición del CNE”.

De la comparecencia, según expresó Calzadilla, salieron con más dudas que certezas.

“Hoy salimos de este alto tribunal con más dudas que cuándo llegamos y no se nos aclaró que estábamos haciendo ni en qué consistía esta interpelación de los magistrados. Es un tema irregular, en el que debemos exigir al CNE que acate las disposiciones de la Lopre, que le indican claramente que en 48 horas debía concluir el proceso de totalización con la debida tabulación mesa por mesa”, remarcó.

Simón Calzadilla tuvo oportunidad de hacer esta valiente declaración en televisión nacional, exigiendo al CNE la publicación de resultados mesa por mesa. Esto debió haber ocurrido en las 48h siguientes a la elección. Inmediatamente VTV/Globovisión lo saca del aire. pic.twitter.com/l5s4iwDKy6 — César Báez 🇻🇪 (@cesarbaezc) August 7, 2024

Medios nacionales como Globovisión y Venezolana de Televisión cortaron en simultáneo las declaraciones de Calzadilla, antes de que respondiera a las preguntas que le hacían periodistas de esos medios, en las que lo increpaban por no presentar ante el TSJ las copias de las actas que tiene la oposición y que fueron difundidas en un sitio web.

“¿Qué pruebas vamos a consignar si el CNE no nos ha dado las actas de totalización debidamente tabuladas? La instancia para totalizar es el CNE, ningún otro órgano tiene competencia. Ahora, las copias de las actas que poseen los partidos que lograron acreditar testigos son para que cada partido pueda ejercer el derecho de contrastar los resultados de esa acta con los de la acta de totalización”, aclaró.

Partidos en estado de indefensión

Al término de su rueda de prensa, Calzadilla recordó el caso de las elecciones por la gobernación de Bolívar en 2017, en las que el excandidato opositor Andrés Velásquez impugnó la elección por discrepancias en 11 actas que tenían sus testigos con respecto a la tabulación que hizo el CNE en el acta de totalización.

“Velásquez impugnó esa elección gracias a que poseía las altas. Si el CNE no ha publicado la totalización mesa por mesa, se deja a los partidos en estado de indefensión. El CNE está cerrado, desde el domingo -28 de julio- no se puede ni consignar una comunicación. (…) Los partidos no sabemos ni siquiera qué votación sacamos Estamos en indefensión, no sabemos los resultados, si hubo un contencioso electoral contra la totalización eso debieron informarlo”, concluyó Calzadilla.