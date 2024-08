Candidatos acuden al TSJ mientras Amoroso emite un segundo boletín sin publicar las actas

Después de varios días de silencio y ruedas de prensa suspendidas diariamente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) leyó el segundo boletín en el que ratificó este viernes, 2 de agosto, a Nicolás Maduro como el ganador de las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio.

Durante una rueda de prensa, Elvis Amoroso, presidente del CNE, aseguró, con el 96,87% de las actas escrutadas, el candidato por el Gran Polo Patriótico (GPP) obtuvo 6.408.844 de votos, que representan 51,95%.

Con respecto a Edmundo González Urrutia, candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, Amoroso indicó que este obtuvo 5.326.104 de los votos, lo que equivale a un 43,18%.

El porcentaje del resto de los candidatos quedó así:

Amoroso también señaló que en el proceso participaron 12.386.669 electores (59,97% del padrón electoral), de los cuales 99,59% (12.335.884) se tomaron como votos válidos. Los votos nulos apenas alcanzaron 0,41%, equivalente a 50.785, dijo el presidente del CNE.

A pesar de las denuncias de la oposición y múltiples gobiernos internacionales, que exigen al CNE publicar las actas electorales de cada centro, el CNE no ha hecho la difusión de esta información y la página web del ente comicial sigue caída.

Nueve de los 10 candidatos a las presidenciales acudieron este viernes a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) luego que el órgano judicial admitió un recurso de amparo de Nicolás Maduro para solicitar que “se aclaren” los resultados de las elecciones.

Nicolás Maduro, Antonio Ecarri, Javier Bertucci, Luis Eduardo Martínez, Claudio Fermín, José Brito, Daniel Ceballos, Bejamín Rausseo y Enrique Márquez fueron los candidatos que acudieron. Edmundo González Urrutia estuvo ausente en dicho evento.

Durante la audiencia, el TSJ instó a “todos los sujetos intervinientes” a acatar la sentencia que emanará, en un lapso aún sin estimar, sobre la revisión que hará del resultado electoral.

Por su parte, la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, explicó que esta audiencia responde al recurso de amparo que introdujo Maduro, por el que la Sala Electoral se compromete a “investigar, verificar y certificar de manera inequívoca e irrestricta los resultados de esos comicios”.

Ocho de los nueve candidatos declararon a la prensa tras salir de la Sala Electoral, a excepción de Luis Eduardo Martínez. Vea a continuación parte de las declaraciones de cada uno:

“Hemos sido citados judicialmente los 10 candidatos. Hemos asistido a la citación judicial 9. Volvió a faltar el candidato del fascismo, González Urrutia. No da la cara. ¿Qué planea? ¿Más violencia? ¿Tienen otros delincuentes escondidos que no hemos capturado, para atacar hospitales, autobuses? ¿Para quemar bases policiales? Señor González Urrutia, ¿qué planea usted?”.

“El 28 de julio ha ganado la gente. Hay que celebrar que escogimos la ruta electoral como el mecanismo para resolver nuestras diferencias. Hoy tenemos que lograr que tengamos un presidente con una elección y un origen en la transparencia y que permita conducir los próximos seis años los destinos de los venezolanos”.

“Hemos acordado, a través del TSJ, que sea aclarado el resultado del 28 de julio y que, por la paz del país, por el pleno derecho de todos los que participaron y votaron, a favor o en contra de candidatos, que el TSJ, en esta ocasión, obligue al CNE y lo convoque a presentar todas las actas y todas las papeletas de votación, que nos permita a los venezolanos estar seguros de qué fue lo que ocurrió el 28 de julio y que podamos hacer una autoría fase 2, establecida en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Lo que le pido al TSJ es que (…) todo lo que ocurrió el 28 de julio sea esclarecido”.

“Deploro también que una soberana irresponsabilidad de uno de los candidatos, Edmundo González Urrutia, no haya hecho acto de presencia. Quiere decir que mi sospecha es una realidad: pareciera que aquí en Venezuela jamás hubo un plan electoral por algún sector que participó en el proceso. Por el contrario, ha habido un plan insurreccional”.

“La tranquilidad del país no va a resolverse con intimidación (…) Deduzco que esto no termina acá, porque si alguien tiene discordancias con lo que el CNE ha presentado, pues se iniciarán los procedimiento de apelación o de reclamo correspondiente”.

“El CNE, a quien le corresponde mostrar las actas, auditorías, escrutinios y que se tenga la certeza de los votos, juntas regionales y las parroquias, en fin (…) Es necesario que se aclare lo más pronto posible para que cese ese manto de opacidad que nos ha llevado a enfrentamientos, violencia y eso no va a llevar a nada. Debemos colaborar todos”.

“No sé en qué condición fui citado, como testigo, experto, parte (…) Porque aquí quien está escurriendo el bulto es el Consejo Nacional Electoral. La paz de Venezuela pasa por el respeto a las instituciones y a los poderes públicos. No puede ser que los venezolanos, a estas alturas, todavía no tengamos los resultados publicados por mesa. Eso a quien le duele es a los venezolanos (…) Con represión no vas a profundizar un proceso de cambio”.

Antonio Ecarri: “Without the law, without institutions, without respect for the vote, the Venezuelan people are not respected. The CNE is dodging the issue. Venezuelans want the results from the polling station. Repression is not the way, nor is violence the way to stabilize a… pic.twitter.com/f1P5Viza2d

— GeoTechWar (@geotechwar) August 2, 2024