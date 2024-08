Inicio

La Conversa de ARI | La negociación es la única vía para lograr una eventual transición

Alianza Rebelde Investiga (ARI) Hace 4 horas

Después de cuatro días de efectuadas las elecciones presidenciales en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral (CNE) presidido por Elvis Amoroso reveló los resultados en segundo boletín que dan como supuesto ganador a Nicolás Maduro, la oposición liderada por María Corina Machado asegura tener en su poder más del 80% de estas que demuestran la victoria del candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia. Mientras la comunidad internacional exige una verificación imparcial del proceso, Maduro acude a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que dirima el asunto. Presidentes de otros países, entre ellos Gustavo Petro de Colombia, han dicho que la única forma de solventar la situación es a través del diálogo.

Por tal razón, La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) que conforman Runrun.es, El Pitazo y TalCual de este jueves 1 de agosto llevó por nombre ¿Aún es posible una salida negociada en Venezuela?.

En el espacio participaron César Batiz, director de El Pitazo; Luis Blanco, director de Runrun.es; Ronna Rísquez, directora de ARI y como invitado estuvo Antonio De La Cruz, analista político y presidente de la firma Inter American Trends.

“En Venezuela la solución es la negociación, no hay otra salida”, dijo De La Cruz.

El experto en materia política asomó que actualmente hay conversaciones trianguladas entre Petro, el presidente de Brasil Luis Inácio Lula da Silva y el equipo de Machado. “Maduro incluso dijo recientemente que quería conversar con Estados Unidos”.

De La Cruz asomó que Machado y González Urrutia han venido conversando con representantes de la comunidad internacional. “Por eso tenemos la declaración de Estados Unidos reconociendo a este último como presidente, ha habido un trabajo concienzudo para poder mostrar que a través de un proceso electoral se obtuvo la victoria”.

Batiz recordó que el propio Petro dijo que en Venezuela hay “graves dudas sobre el proceso electoral” y además expuso la supuesta disposición de Maduro de retornar a los principios del acuerdo de Qatar con Estados Unidos, donde el oficialismo se comprometió a un diálogo con la oposición, auditoría del Registro Electoral y comicios transparentes a cambio del levantamiento de sanciones.

“Tenemos una realidad de un fraude y hay evidencias de que eso se consumó, existe un intento de golpe de Estado de la soberanía popular. Maduro decidió atrincherarse y no irse del poder y el pueblo no tiene la fuerza para imponer su voluntad frente a tanta represión”, aseveró De La Cruz.

El analista político manifestó que con la comparecencia ante el TSJ, el objetivo de Maduro es ganar tiempo.

“Lo que quiere Maduro es adormecer la situación, pero los venezolanos somos responsables de que esto se mantenga en el tapete”.

El experto indicó que el gobierno madurista pensó que podía manipular el sistema electoral, pero la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) estaba preparada para el escenario del fraude.

“Si están fabricando nuevas actas, estas tienen que ser verificables, deben tener códigos que correspondan. Lo del hackeo denunciado por Amoroso es falso, los mismos miembros de mesa y testigos del PSUV saben que ganó Edmundo”.

De La Cruz explicó que el hecho de que Machado haya advertido que ahora está resguardada no significa que la lucha perdió fuerza.

“Hay un repliegue estratégico y ahora en cada lugar donde se cerró la campaña ella está convocando que vuelva la gente”, indicó el también ingeniero refiriéndose a la convocatoria para una concentración opositora este sábado 3 de agosto en Las Mercedes.

Rísquez informó que según Monitor de Víctimas hay 19 personas muertas producto de las manifestaciones postelectorales, Blanco agregó que hay detenciones selectivas y amenazas a empleados públicos.

“Hay un poder de facto que no reconoce la soberanía, utiliza la represión al máximo, el pueblo emplea la protesta pacífica porque no tiene armas. Hay que perdurar en la lucha y no entrar en la desesperanza”, dijo De La Cruz.

Para el analista la llegada de una hipotética transición responde a cuán eficaz sea la presión interna y externa.

“Este es un proceso que ha sido construido por cada ciudadano. En la transición se necesita un movimiento de liberación nacional que reúna a todos los venezolanos, incluso aquellos que pertenecieron al chavismo. En esencia lo que se defiende aquí es la democracia”.