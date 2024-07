Dos muertos y cinco desaparecidos en Sucre tras lluvias por huracán Beryl

El ministro de Relaciones Interiores, Remigio Ceballos, confirmó la muerte de dos personas y la desaparición de al menos cinco tras desbordarse el río Manzanares,en la localidad de Cumanacoa (estado Sucre), producto de las intensas lluvias ocasionadas por el paso del huracán Beryl por el Mar Caribe.

“Hasta el momento, podemos decir que tenemos dos personas fallecidas, cinco desaparecidas y estamos atendiendo las poblaciones aledañas. Estamos hablando de unas 25.000 personas afectadas por las lluvias”, declaró en conversación telefónica con Venezolana de Televisión. Añadió al balance de daños que unas 600 viviendas resultaron directamente afectadas.

Más temprano, había anunciado en sus redes sociales que brindaron atención médica a la población y se repartieron alimentos, agua potable y enseres.

Además, explicó que se desplegaron “refuerzos” con personal de bomberos y otras organizaciones de salvamento “para labores de análisis, evaluación de daños y mitigación”.

Por otra parte, la vicepresidente Delcy Rodríguez anunció que viajó al estado Sucre, por órdenes del gobernante Nicolás Maduro, para “atender la situación que se ha generado por las lluvias derivadas del huracán Beryl”.

“Vamos a atender la situación de agua, de incomunicación y de viviendas (…) El presidente ordenó el despliegue del sistema nacional de riesgo como de todas las carteras ministeriales encargadas de responsabilidades concretas”, agregó.

Alida Zacarías, habitante del sector Las Cabañas, municipio Montes de Cumanacoa, declaró a Prensa Oriente que las lluvias comenzaron a la 1:00 a.m. en la localidad, pero que el desbordamiento del río Manzanares ocurrió a tempranas horas de la mañana del martes.

“Cuando nos paramos, vimos el río demasiado grande, pero no nos imaginábamos que ese río nos iba a hacer esto. Como a las 9:00 a.m. comenzó a desembocar. Yo tenía a mi nieto durmiendo en casa de mi nuera, que también lo perdió todo. Me sacó el cuerpo de bomberos (…) Yo lo perdí todo, lo único que me quedó es lo que tengo encima”, narró entre lágrimas.