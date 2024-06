Pronostican lluvias intensas en Venezuela por el paso del huracán Beryl

Este 30 de junio, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) informó que el huracán Beryl aumentó su intensidad «categoría 4», con vientos máximos de 215 kilómetros por hora, y se espera que pase a más de 300 kilómetros de distancia de las costas de Venezuela, provocando lluvias intensas y vientos fuertes entre el primero y el dos de julio de 2024.

El huracán mayor [Beryl] se ha intensificado rápidamente, ya que se formó un par de días atrás, y es probable que se fortalezca algo más hasta esta noche [del 30 de junio] dadas las condiciones ambientales propicias continuas y el núcleo interno compacto», informó la NOAA en un comunicado de prensa.

La NOAA advierte que el huracán Beryl es un «hecho histórico»: es la primera tormenta de alta intensidad que se forma desde el Atlántico en un mes de junio, cuando históricamente se han registrado huracanes de categorías 4 o 5 después de la segunda semana de julio. También es la primera tormenta clasificada como un huracán desde un extremo este del Océano Atlántico.

El último huracán en comportarse de una manera similar y con un impacto marcado en Venezuela fue Iván, entre el 2 y el 24 de septiembre de 2004. la NOAA advirtió a inicios de mayo de este año que la temporada de huracanes del 2024 sería «intensa» debido al aumento de la temperatura superficial del Mar Caribe hasta 1,3 °C por influencia del cambio climático.

Tan solo el 27 de junio el Programa Copérnico informó que los días récord de temperaturas al alza en el Mar Caribe continúan después de registrar aumentos progresivos durante todo un año, incluso más fuerte que los documentados en 2023, considerado el año más caluroso hasta ahora por la Organización Meteorológica Mundial.

This is why people in the path of Atlantic Hurricanes need to prepare for extreme destruction coming their way.

Record amounts of surface heat fuel record strong storms! https://t.co/DbNWU4p6iQ pic.twitter.com/1xQF5sR6bX

— Leon Simons (@LeonSimons8) June 30, 2024