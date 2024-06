Inicio

Alertan que desde febrero se evidenció un repunte inflacionario que no ha cesado

Redacción Runrun.es 12/06/2024

La inflación de mayo en el país se incrementó 2,25% en bolívares y 2,0% en dólares, según los cálculos del Observatorio de Gasto Público (OGP) de Cedice Libertad, derivados de su más reciente informe. Advierten que desde la segunda quincena del mes de febrero el repunte inflacionario en el país no ha cesado.

En mayo, el consumo promedio de 61 bienes y servicios de una familia integrada por tres personas en Caracas, Valencia y Maracaibo alcanzó el valor de 20.712,72 Bs. En divisas se ubicó en 567,27, un incremento de 3,23% en la segunda quincena de mayo.

“Este nivel de consumo exige devengar 4,25 salarios integrales de Bs. 4.876, indexados al tipo de cambio del BCV, poco más de un salario integral por semana”, informó el economista Oscar J. Torrealba, coordinador del Inflaciómetro de Cedice Libertad en nota de prensa de la institución.

Los rubros más inflacionarios del mes pasado fueron alimentos, +4.03% Bs, + 3,78%US$ y transporte: +8,34% Bs, +811% US$ Mientras que la variación de la inflación de mayo de 2023 a mayo de 2024 fue de 14,27%.

Caracas, la ciudad con más inflación

En Caracas, la Cesta Cedice, compuesta de 61 bienes y servicios, llegó en mayo a 24.378,13 bolívares y 667,76 dólares. El precio en Maracaibo fue de 20.013,58 bolívares ó 548,12 dólares, mientras que en Valencia, el precio llegó a 17.746 bolívares y 485,94 dólares.

La ciudad con más incremento mensual de inflación sigue siendo Caracas con 2,89% en bolívares y 2,66% en dólares más en mayo. Maracaibo la secunda con 2,68% en bolívares y 2,42% en dólares y en tercer lugar se encuentra Valencia, con 0,97% en bolívares y 0,65% en dólares.

La inflación no cede

En la nota de prensa, el OGP de Cedice recalca que la investigación de mayo ratificó que el incremento de la inflación no cede: “Desde la segunda quincena de febrero se evidenció un repunte inflacionario que no ha cesado”, precisan.

El economista Torrealba reiteró que para bajar la inflación de manera sostenida, la conducción de las políticas económicas de la nación necesita un cambio estructural que apunte hacia brindar al ciudadano mayores libertades.

“Es importante rescatar el Estado de Derecho, la autonomía del Banco Central de Venezuela y que cumpla con lo establecido en la Constitución de garantizar la estabilidad monetaria del bolívar. Esto es posible en el marco de un escenario de libertades económicas, en donde el Estado sea reducido no solo en el tema de control del gasto público y de estructura burocrática y que haya una estructura jurídica en donde haya pesos y contrapesos que hoy en día no existen en Venezuela”, finalizó el coordinador del inflaciómetro de Cedice Libertad.

Variación de precios por rubros en mayo

Alimentos: +4.03% Bs, + 3,78%US$

Restaurantes: +0.51%, Bs +0,27 US$

Servicios: -0,46 % Bs, -0.7% US$

Recreación y esparcimiento: +3,8% Bs. +3,55 %US$

Perfumería y cuidado personal: +0.46% Bs. +0,2%US$

Transporte: +8,34% Bs, +811% US$