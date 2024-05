Inicio

Familiares de venezolanos desaparecidos exigen a Tarek William Saab que investigue todos los casos

Familiares de venezolanos desaparecidos protestan desde los alrededores del Ministerio Público / @Andrea_GP21

Andrea González 30/05/2024

Desde los alrededores del Ministerio Público, en Caracas, familiares de venezolanos desaparecidos exigieron este miércoles 29 de mayo a Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta constituyente, investigar todos estos casos.

La mayoría de estas personas han desaparecido en estados fronterizos con Colombia y sus familiares se concentraron con pancartas y fotos de cada uno de sus parientes, para pedir que se investiguen sus desapariciones.

Para Creulbys Guerra, familiar de cuatro de los venezolanos desaparecidos en en la isla de San Andrés, Colombia, en octubre de 2023, estas personas pueden haber sido captadas por redes de trata.

“No encontramos cuerpos, no encontramos los bolsos de nuestros familiares, no nos han llamado para un rescate. ¿Qué podemos pensar nosotros? Que los tiene una red de tráfico de personas”, declaró Guerra a los medios desde la plaza de Parque Carabobo, que está frente a la Fiscalía.

Guerra, quien es vocera de «los 77 venezolanos» que han desaparecido en la isla de San Andrés desde el año 2022, también pidió apoyo a Saab, ya que asegura tener pruebas de que sus familiares «están con vida».

“A pesar de que hemos metido cartas en Presidencia, en el Ministerio Público y en la Asamblea Nacional, hasta la fecha no hemos recibido respuesta. Necesitamos ser escuchados“, señaló.

Creulbys Guerra también señaló que han hecho denuncias en Colombia, pero las autoridades de ese país “no se han pronunciado”.

Por su parte, Cenaida Basto, vocera del comité Esperanza de Madre, dijo que hay 54 familias de venezolanos que han desaparecido en territorio venezolano y colombiano. Entre esos está su hijo, quien desapareció en el estado Táchira, mientras que a otros se les perdió la pista en Miranda y Anzoátegui.

“Le pedimos, le suplicamos al fiscal nos ayude, al presidente de la República que nos ayude, porque no hemos tenido respuesta de las autoridades (…) Ya son muchos años esperando a nuestros hijos en casa”, señaló Basto.

Cenaida Basto también dijo que se siente “desamparada” por parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

“Ni siquiera el expediente tienen en el Cicpc (…) No sé qué persona se lo haya llevado, no sé por qué (…) Yo sé que toda la culpa no se la podemos echar al Estado porque a veces se les escapa de sus manos, pero sí falta diligencia”, dijo.