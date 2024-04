ARI Móvil y Plafam llevaron jornada de educación sexual a la parroquia Altagracia - Runrun

Para quienes suelen recorrer el centro de Caracas y caminar por las calles de la parroquia Altagracia, el miércoles 3 de abril fue distinto. Ese día, un camión blanco ofrecía a los transeúntes un pequeño recorrido por las noticias más relevantes. El camión de la información de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), integrada por los medios El Pitazo, Runrun.es y TalCual también ofreció una charla de educación sexual con la asociación civil Plafam.

El ARI Móvil es una unidad de transporte cuyo objetivo es acercarse a las comunidades para luchar contra los desiertos informativos que ha dejado el cierre de medios de comunicación y los bloqueos impuestos a varios de ellos, como es el caso de El Pitazo.

La temática del ARI Móvil para la parroquia Altagracia fue educación sexual y los servicios que ofrece la Asociación Civil de Planificación Familiar (Plafam), institución sin fines de lucro enfocada en la salud sexual y reproductiva.

El espacio sirvió para aclarar algunos mitos relacionados con la sexualidad, las edades para comenzar a ser chequeado por especialistas y los riesgos a los que se exponen las personas al mantener una relación sexual.

La especialista del área educativa de Plafam, Rosa Torres, explicó durante su entrevista en el noticiero rodante que esta asociación también ayuda con la planificación familiar, a atender mujeres que fueron víctimas de violencia y educar sobre la importancia de los derechos humanos en áreas de salud sexual y reproductiva.

“El adolescente, a partir de los 14 años, tiene derecho a recibir servicios y programas sin el acompañamiento de un representante legal, por lo tanto, puede acercarse a Plafam y buscar información totalmente gratuita”, señaló Torres.

La especialista de Plafam detalló que la institución cuenta con servicios de ginecología, obstetricia, mastología, perinatología, urología, pediatría, psicología, laboratorio, ecografía, entre otros.

“Muchas veces se cree que la adolescente debe asistir a una consulta ginecológica cuando se inicia en las relaciones sexuales, pero en verdad debe acudir cuando se desarrolla, es decir, al aparecer la menstruación”, explicó.

Además, detalló que hay servicios de ginecología y especialistas preparados para atender a pacientes que no han tenido relaciones sexuales. Torres aclaró que en estos casos no se toma la muestra para la citología ni se utiliza el espéculo, sino se realiza un eco pélvico para chequear que no tenga ningún tipo de infección o bacterias.

Insistió en que los hombres también deben chequearse anualmente con un urólogo luego de desarrollarse y no esperar a cumplir 40 años. “Un adolescente debe acudir al servicio de urología para chequear que no tenga problemas con su salud reproductiva y hacer despistaje de enfermedades de trasmisión sexual”, sentenció.

“Nuestros servicios no son gratuitos; sin embargo, sí muy accesibles a la población en comparación con cualquier clínica privada”, recalcó la especialista.

Plafam cuenta con seis sedes ubicadas en Caracas (Altagracia, Las Acacias, Petare) y los estados Miranda (Guarenas y Charallave) y Carabobo (Valencia). En este link se pueden consultar sus precios.

La comunidad habla con ARI

Algunos habitantes se acercaron emocionados a la ARI Móvil para celebrar este tipo de iniciativas periodísticas e informativas y aprovecharon para invitarnos a volver a esta parroquia habitada por más de 40.000 personas, en pleno corazón de Caracas.

“Es buenísimo porque están informando a la comunidad y me gustaría que estas jornadas se repitieran”, dijo el caraqueño Orlando Rojas. A su vez, lamentó que la jornada terminará al mediodía del miércoles y reconoció que es la primera vez que se topa con una iniciativa como ARI Móvil, un proyecto de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), integrada por los medios El Pitazo, Runrun.es y TalCual.

Asimismo, algunos residentes de Altagracia aprovecharon para denunciar su repudio al proyecto de ley contra el fascismo, los problemas viales en el sector, huecos en las alcantarillas y tomas clandestinas; así como la falta de créditos para que los residentes de esta parroquia puedan invertir y crecer.

“A mí no me consultaron sobre esa ley y no estoy de acuerdo con ella. Ellos están haciendo fascismo puro, no nosotros”, señaló la vecina Flor Rosales durante su paso por el centro de Caracas.

Escuchar estas denuncias es parte del trabajo del camión de noticias ARI Móvil, que busca informar y ser un brazo extendido a las comunidades.

Desde ARI Móvil le agradecemos especialmente a la Lunchería y Panadería La Fortuna de Altagracia, que nos facilitó un tomacorriente para la realización de esta actividad en el lugar, luego de que otro camión de venta de medicamentos se instaló en el espacio que nos habían asignado.

Esta iniciativa de periodismo off line recorrerá otras zonas de la ciudad para llevar información a las comunidades, conocer sus problemas y el trabajo que hacen en esos sectores.

Durante esta jornada, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional (GNB) se acercaron de forma reiterada a revisar los permisos otorgados para la actividad. Además de los múltiples chequeos y datos ya suministrados para las autorizaciones, el personal de Plafam y del ARI Móvil tuvieron que ofrecer detalles a los funcionarios.

Katherine Dona