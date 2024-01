“Bono no es salario”: Denuncian violación a derechos laborales de trabajadores - Runrun

Luego de que Nicolás Maduro anunciara el aumentó a 100 dólares del «ingreso mínimo integral indexado» (IMII) de los empleados públicos, a través de bonos mensuales que no generan pasivos laborales, organizaciones no gubernamentales, gremios, sindicatos y opositores, denunciaron una violación a derechos laborales de los trabajadores.

El gobernante incrementó de 30 a 60 dólares una bonificación mensual que reciben los trabajadores públicos en bolívares al cambio oficial, con lo que se eleva de 70 a 100 dólares este ingreso, mientras que el salario mínimo, base para el cálculo de beneficios laborales como prestaciones y vacaciones, se mantiene en 130 bolívares desde marzo de 2022, que equivalen hoy a 3,6 dólares al mes.

Al respecto, el dirigente de la Coalición Sindical Carlos Salazar dijo a EFE que el salario «sigue estando por debajo de la mesa en el tema social y económico del Gobierno».

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) rechazó la medida y aseguró, en su cuenta en X (antes Twitter), que «no se trata de un aumento real», debido a que «el ajuste es sobre bonos», mientras que el sueldo mínimo, «que es la base de cálculo de otros beneficios de ley, se mantiene congelado».

Para este sindicato, esta «política de bonificación de los ingresos precariza las condiciones de empleo» y pone en riesgo la protección social.

Asimismo, la ONG Provea dijo que millones de obreros y jubilados reciben «un salario mínimo y una pensión de hambre», pues no alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos, para una familia de cinco personas, cuyo precio supera los 500 dólares mensuales, según estimaciones independientes.

Lo que Maduro y su gente no quieren que sepas:

Por su parte, Henrique Capriles calificó como una burla este anuncio y aseveró que este bono «no soluciona el desastre económico» ni «la falta de poder adquisitivo a la que tienen sometidos a millones de venezolanos».

¡NO HUBO AUMENTO!

El salario mínimo y las pensiones siguen siendo 130Bs, menos de 4$ AL MES. ¡Bono NO es aumento!

Los pensionados y jubilados NO reciben cestatickets. TODOS los trabajadores y pensionados NO reciben el bono de “guerra”, y este bono NO tiene peso en… pic.twitter.com/epJIu7Gl2T

— Henrique Capriles R. (@hcapriles) January 16, 2024