Grupo IDEA pide contener "desbordamiento dictatorial" en Venezuela - Runrun

El foro internacional no gubernamental Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), emitió un comunicado en el que denuncian la criminalización en Venezuela de la oposición democrática y las órdenes de encarcelamiento contra el equipo de María Corina Machado.

Este martes, 5 de diciembre, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció la solicitud de órdenes de detención no sólo contra tres miembros del equipo político de Machado, sino también contra el presidente de la organización Súmate, Roberto Abdul, y otros actores políticos que se encuentran fuera del país.

Desde el miércoles en hora de la noche se encuentra desaparecido Abdul a quien, según denuncias de su esposa al Foro Penal, detuvo funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Ante esto, los miembros del Grupo Idea alertaron a la comunidad internacional y gobiernos democráticos sobre la situación, así como a distintos organismos internacionales de ese situación.

Por otro lado, los exjefes de Estado pidieron «que se adopten las medidas de urgencia que permitan contener el desbordamiento dictatorial en dicha nación y sus amenazas a la paz y la seguridad internacionales».

Hasta el momento solo se conoce de la detención de Abdul, quien fue miembro de la Comisión Nacional de Primarias y su esposa María Eugenia Abad, en una declaración a los medios este viernes, expresó que teme por su integridad física.

“Básicamente, yo no sé dónde está, no sé cómo está, no sé nada y eso es, obviamente, muy angustiante. Yo lo que quiero es que se le respeten sus derechos, a pesar de que esto es una acción absolutamente arbitraria e injustificada, no hay ningún motivo, pero aún así a él tienen que garantizarle todos sus derechos, incluido el de su legítima defensa”, dijo a los medios a las afueras del Sebin del Helicoide adonde acudió a buscar información de Abdul.