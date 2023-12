A 48 horas de su detención se desconoce paradero de Roberto Abdul - Runrun

María Eugenia Abad, esposa de Roberto Abdul-Hadi, denunció este 8 de diciembre que a 48 horas de la detención del presidente de la asociación civil Súmate sigue sin saber su paradero.

En declaraciones a los medios de comunicación en los alrededores de la sede de El Helicoide del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Abad expresó: «No he podido verlo, no tengo información de su integridad física o salud. Él toma una medicación a diario y no sé si le han administrado».