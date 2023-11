CIJ se pronunciará este #1Dic sobre medidas solicitadas por Guyana contra referéndum del Esequibo - Runrun

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) informó que este viernes, 1° de diciembre, se pronunciará sobre la solicitud enviada por Guyana contra el referendo consultivo sobre el Esequibo que estima realizar Venezuela el 3 de diciembre.

En el mensaje publicado este martes 28 de noviembre en sus redes sociales, la CIJ indicó que la audiencia se realizará en La Haya a las 3:00 pm, que para Venezuela serán las 10:00 de la mañana.

El pasado 14 de noviembre, Guyana presentó ante la CIJ presuntas pruebas donde acusa a Venezuela de querer apoderarse del territorio Esequibo y, por ende, exige en La Haya que el referendo consultivo del 3 de diciembre no se ejecute tal y como diseñaron las autoridades venezolanas.

Según expuso el excanciller guyanés Carl Greenidge, Venezuela lo que busca es anexionarse la Guayana Esequiba, lo que a juicio de su gobierno estaría dejando una muestra de la violación al Derecho Internacional y pide a la CIJ que evite un «caos» en la región.

Por su parte, la delegación de Venezuela solicitó al día siguiente que se rechazara la solicitud de Guyana, así como descartó que el propósito de la actividad sea para anexarse el territorio en disputa.

El abogado y profesor de Derecho Internacional Makane Moïse Mbengue, que forma parte de la defensa de Venezuela, aseguró que no hay nada que le permita a Guyana decir cómo deben funcionar los organismos constitucionales en el país y señaló que la solicitud hecha por Georgetown se basó en una premisa injustificada.

«No tendría precedentes que un Estado obligue a otro a renunciar a una consulta popular interna y que el tribunal indique a un Estado que no consulte a su población sobre un asunto tan crucial», dijo.

PRESS RELEASE: the #ICJ will deliver its Order on the request for the indication of provisional measures submitted by Guyana in the case of Arbitral Award of 3 October 1899 (#Guyana v. #Venezuela) on 1 December at 3 p.m. (The Hague). Watch live on @UNWebTV https://t.co/Qq78eh3Z1R pic.twitter.com/7KbQVyl2dy

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) November 28, 2023