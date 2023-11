Científica venezolana Anamaría Font entre las 100 mujeres influyentes de 2023 de BBC - Runrun

La BBC reveló este martes su lista de las 100 mujeres inspiradoras e influyentes del mundo para 2023. Por Venezuela destacó Anamaría Font Villarroel, investigadora en física de partículas y profesora.

Font se centró en la teoría de supercuerdas que busca explicar todas las partículas y fuerzas fundamentales en la naturaleza modelándolas como pequeñas cuerdas de energía vibrantes.

La investigación de Font ha profundizado en la comprensión de las consecuencias de la teoría en lo que respecta a la estructura de la materia y la gravedad cuántica, que también son relevantes para la descripción de agujeros negros y los primeros momentos después del Big Bang.

Anteriormente, recibió el premio de la Fundación Polar en Venezuela y este año fue elegida como laureada para el premio Unesco Mujeres en la Ciencia.

🎉 Congrats to Prof. Anamaría Font, a @FondationLOreal–@UNESCO #ForWomenInScience laureate, on being named one of the 2023 #BBC100Women! Her research in superstring theory deepens our understanding of matter, quantum gravity, black holes & the first moments after the Big Bang 🌌 pic.twitter.com/RJLiDm4HKt

— For Women in Science (@4womeninscience) November 21, 2023