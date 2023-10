Jubilados de la CVG: «Ya fueron liberados de las sanciones, exigimos que ahora nos restituyan los contratos colectivos» - Runrun

Fedajupebol denunció que tras dos meses de firmada un acta convenio entre la junta interventora y los pensionados, no ha habido ningún tipo de acercamiento ni respuesta a sus exigencias.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del estado Bolívar (Fedajupebol), Hugo Medina, exigió el 26 de octubre frente a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) la restitución de las contrataciones colectivas para los trabajadores, puesto que «ya no hay bloqueo económico».

Desde hace dos meses, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) incumple con la instalación de una mesa de trabajo prometida a jubilados y pensionados del holding el pasado 23 de agosto. La instancia fue un compromiso adquirido por la junta interventora para que los adultos mayores levantaran una huelga de hambre de 8 días que iniciaron a las afueras de la empresa.

«Producto de las conversaciones que se realizaron en Barbados, donde le liberaron al Presidente de la República las sanciones para que pueda comercializar oro, petróleo… Presidente, ya usted tiene las manos libres, desde Guayana le exigimos que nos restituya nuestros contratos colectivos que usted, como presidente obrero, nos expropió con su memorándum 2792», denunció Medina.

Tras la firma de una serie de acuerdos entre la Plataforma Unitaria Democrática y la administración de Nicolás Maduro, acontecido en Barbados, se levantaron algunas sanciones económicas que pesaban sobre Venezuela desde el año 2017 por un plazo de 6 meses con la finalidad de que el Estado venezolano ofrezca garantías electorales para las elecciones presidenciales del 2024.

En este sentido, el trabajador recordó que las autoridades de la CVG han responsabilizado al «bloqueo económico» de la precariedad en la que se mantiene a los empleados públicos, por tanto, ante el levantamiento de sanciones, exigen la restitución de todos sus beneficios.

En 2018 el Ministerio del Trabajo impulsó, como medida económica para contrarrestar las sanciones, el memorándum 2792, en el cual exoneró a las empresas básicas de honrar sus compromisos con los trabajadores con el fin de “proteger la fuente de trabajo”.

«Dado esto, y dada la justificación que siempre ha manifestado el Gobierno nacional, diciendo que por las sanciones es que los adultos mayores estamos en esta situación: al liberarse de estas sanciones, nosotros le exigimos a Nicolás Maduro que restituya nuestras contrataciones colectivas de trabajo. A que de inmediato los trabajadores tengan un salario digno y los pensionados tengamos una pensión digna que nos permita vivir con calidad de vida», expresó Medina.

600 jubilados fallecidos por falta de atención médica

Los afectados exigen la revisión inmediata de las condiciones del hospital de los trabajadores Dr. José Gregorio Hernández. Según sus cifras, aseguran que han muerto al menos 600 jubilados durante el año 2023.

«El fin de semana murieron tres compañeros por falta de atención médica. Exigimos que activen una clínica. Estamos falleciendo a mengua porque no hay un hospital que garantice la salud en el estado. Somos enfermos ocupacionales y lo que percibimos no nos permite cubrir nuestras necesidades básicas. Desde Guayana, le hacemos un llamado al presidente Nicolás Maduro. Ya no hay sanciones económicas, reivindíquese con la clase trabajadora», puntualizó Medina.

«En ese año, han muerto más de 600 jubilados y pensionados. Nadie les para. Entiérralo y más nada. Ese mamotreto que está allí y que funciona como hospital de trabajadores no sirve. No se puede llamar hospital a un centro que no tiene ambulancia, rayos X, quirófano. La emergencia te queda en el segundo piso y tú entras al ascensor y allí no entra una camilla. No está acondicionado. ¿De qué estamos hablando? A los especialistas no les pagan. Tiene más de 8 meses sin cobrar», concluyó el trabajador.