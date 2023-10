Reportan fallas de internet en Caracas y bloqueo a servidor de comisión de primaria - Runrun

El observatorio de Internet Netblocks reportó la noche del 22 de octubre una importante interrupción de la conectividad a internet en Venezuela, con «alto impacto» para Caracas.

En un mensaje publicado en la red social X, precisaron que las métricas daban cuenta de la situación y destacaron que el incidente se produce «cuando cierran las urnas para las elecciones primarias presidenciales del domingo».

Añadieron que el proveedor estatal ABA Cantv notificó más temprano que presentaba un problema con su sistema de respaldo de energía.

⚠️ Confirmed: Metrics show a disruption to internet connectivity in #Venezuela with high impact to Caracas; the incident comes as polls close for Sunday's presidential election primaries, with state provider ABA CANTV claiming an issue with its energy backup system #22Oct 📉 pic.twitter.com/5bCdVslHgr

