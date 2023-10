Prosperi difunde video anticipando que desconocerá resultados de la primaria 2023 - Runrun

«Con nosotros no van a contar para unos los resultados electorales que no son la realidad de lo que hoy se expresa. Y todo esto se debe a no haber contado con el apoyo del Consejo Nacional Electoral», agregó Prosperi

En un video que fuentes de Acción Democrática hicieron llegar a periodistas y corresponsales extranjeros, y que se ve es una edición sin terminar, y que el propio candidato así lo declara, Carlos Prosperi señaló que desconocerá los resultados de la primaria opositora.

«Hoy nos hemos conseguido con que todo lo que habíamos denunciado en días anteriores, es lo que ha pasado», comenzó Prosperi en el video que se difundió en la red social X (antes Twitter).

En la grabación, Prosperi reitera que no acompañará un resultado «irreal», y reclama que los problemas de la jornada son consecuencia de no haber usado el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral (CNE).

«Hoy nos conseguimos con miembros de mesa a los que no le llegaron sus credenciales, con una nueva nucleación de centros de votación”, añadió.

Asimismo, dijo que no avalará resultados electorales “sesgados” de las primarias opositoras donde, dice, muchos no pudieron participar y sus reclamos fueron impedidos.

También, el candidato calificó al proceso como un «desastre» y llama a construir «una salida real y verdaderamente unitaria con participación de todos».

«Con nosotros no van a contar para unos los resultados electorales que no son la realidad de lo que hoy se expresa. Y todo esto se debe a no haber contado con el apoyo del Consejo Nacional Electoral», agregó.

Según reportó el medio TalCual, el video comenzó a ser compartido por Whatsapp en redes oficialistas y ministeriales de la administración de Nicolás Maduro.

Prosperi ejercía su derecho al voto en el centro electoral adyacente al Colegio Las Acacias, en la avenida María Teresa del Toro en Caracas, donde resultó abucheado por algunos ciudadanos.

A través de WhatsApp se ha hecho llegar a corresponsales extranjeros un video de Carlos Prosperi desconociendo el resultado de la primaria. Hasta la 3:31pm AD no ha confirmado la autenticidad del mensaje

Reacciones

Manuel Rojas Pérez, miembro del comando de campaña de Prosperi, rechazó la postura del candidato al afirmar quehay que aceptar y acompañar lo que la mayoría está expresando hoy.

“No es cierto que el proceso es un desastre. No es cierto que los centros no están funcionando”, escribió Pérez Rojas en su perfil de X.

No es cierto que el proceso es un desastre. No es cierto que los centros no están funcionando. Estamos viendo la realidad del país y hay que aceptar y acompañar lo que la mayoría está expresando hoy. — Manuel Rojas Pérez (@rojasperezm) October 22, 2023

Por su parte, Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia, también cuestionó la postura de Prosperi: “Carlos: es muy lamentable que asumas esa postura de mal perdedor después de la intensa campaña que realizaste. En la vida ganamos y perdemos», señaló.