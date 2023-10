Primarias 2023: Con desorganización y abucheos a Prosperi transcurrió votación en centro electoral en Las Acacias - Runrun

Foto: @AngelSubero

Alta afluencia de personas para votar en las Primarias 2023 se registró en el centro electoral adyacente al Colegio Las Acacias, en la avenida María Teresa del Toro en Caracas.

Ciudadanos de al menos siete colegios de la Parroquia San Pedro fueron nucleados para votar en este centro. Desde tempranas horas de la mañana había gente apostada en este punto electoral con la intención de participar en la contienda.

El candidato por Acción Democrática, Carlos Prosperi, denunció retrasos en el inicio del proceso. En ese punto le tocaba ejercer su derecho al voto.

« Son las 9 de la mañana y el centro de votación no ha abierto. La gente exige votar, algo que hemos venido diciendo: no hay distribución de material electoral. Ojalá hoy no intenten satanizarnos una vez más por lo que habíamos advertido, es que tenemos que hablarle con la verdad al pueblo de Venezuela», denunciaba Prosperi.

El candidato agregaba que, hasta esa hora, la situación era similar «en muchos centros de Caracas y del interior del país» y hacía sus votos porque se mantuviera la elección: «Ojalá se pueda votar».

Algunos electores rechazaron la presencia de Prosperi en el lugar y comenzaron a abuchearlo y a pedirle que abandonara el lugar.

A las 11:00 de la mañana un torrencial aguacero que cayó por casi media hora obligó a que se interrumpiera parcialmente el proceso de votación en este punto. Las filas se desintegraron y los votantes, entre los que se distinguía un grupo considerable de adultos mayores, buscaron resguardarse en los pocos techos de residencias y comercios disponibles en la zona.

El proceso se reactivó después de las 11:30 a.m. en medio de ropas empapadas y lentitud en el proceso para identificar en cuál mesa le tocaba votar a cada ciudadano, ya que la información que arrojaba el buscador de primaria no correspondía necesariamente con la distribución final de las mesas.

*María se retiró del sitio cabizbaja y sin poder ejercer su derecho al voto. Hizo dos filas y, al llegar al momento de la votación, no aparecía en los cuadernos electorales. Le faltó cotejar en sus datos en otras mesas, pero el hastío le ganó. Por fortuna, su madre sí apareció en uno de los listados y pudo sufragar.

«Estoy saliendo de un gripón, me cayó el aguacero sin paraguas, ya he hecho tres colas y cuando llego a la mesa no aparezco en los cuadernos. Intenté verificar en las mesas que faltaban, pero si me acerco al principio de la fila, piensan que me quiero colear. Apoyo el proceso, pero al menos acá fue evidente la desorganización», comentó.