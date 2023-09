GuachimánElectoral | Apoyo técnico del CNE y posponer la primaria: las propuestas de la oposición disidente - Runrun

El Guachimán Electoral contactó en tres oportunidades a la Comisión Nacional de Primaria (CNP) para conocer su posición sobre este tema y confirmar si existen negociaciones para incorporar la asistencia técnica del Poder Electoral y reprogramar la fecha de la elección. Sin embargo, no obt uvo respuesta de la CNP

“Si no hay asistencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) hay que postergar la primaria”, afirmó el pasado 18 de agosto María Carolina Uzcátegui, exvicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria (CNP). Su objeción a la elección engloba los dos principales planteamientos que los disidentes han expresado públicamente a la oposición venezolana: que se solicite el apoyo técnico al nuevo CNE y que se posponga la primaria.

Uzcátegui ha declarado en varias oportunidades a medios de comunicación tras su renuncia el pasado 26 de julio, que las juntas regionales se encuentran en una situación precaria sin recursos ni posibilidades de movilización.

“No es que el CNE lo organice, es el apoyo técnico del CNE. ¿Qué ofrece el CNE? Ofrece los centros de votación, el sistema automatizado de votación que permitiría tener resultados fidedignos, exactos en el momento del cierre de cada una de las mesas (…) Si definitivamente no se opta por la asistencia técnica del CNE, hay que tomarse más tiempo para verificar bien los centros de votación, para validar que cuentan con las condiciones adecuadas”, afirmó Uzcátegui en el programa de radio.

Gustavo Duque, alcalde del municipio Chacao de Caracas y miembro del partido Fuerza Vecinal, consideró el pasado 14 de septiembre que no había ánimo ni organización para la elección primaria y sugirió reprogramar el proceso. “Probablemente la decisión más madura sea: vamos a reorganizar. Vamos a poner dos meses más, esto no daña el evento. Hay muchas personas dispuestas a que esto salga mejor y que no sea una elección referencial. Hagámoslo al revés y animemos a la gente», señaló.

Duque también argumentó problemas logísticos del evento. “Yo creo que si tenemos tantos centros electorales no vamos a ser eficientes, en el municipio Chacao pasamos de 29 centros a cuatro y no son centros como tales, tienen pocas mesas. Yo hablo de un municipio pequeño y que la gente podría caminar al centro electoral, pero no hay ánimo, si no hay ánimo en un espacio pequeño imaginemos en la Venezuela profunda”, expresó.

El 15 de septiembre, un día después, Manuel Ferreira, alcalde de Lechería en el estado Anzoátegui y dirigente de Fuerza Vecinal, también expresó su desacuerdo con la organización de la primaria a la que calificó de “proceso inútil” alejado del objetivo para el cual se planteó. Propuso posponer la elección al menos un mes y criticó la falta de asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral.

«Ya sabemos que no se van a inscribir porque están inhabilitados. Mi proyecto es, no que se aparten de la primaria, pero sí que revisen su posición dentro de la primaria. Que los que están inhabilitados se sienten en una encerrona y salga de ahí un método de sustitución o que se aparten como candidatos y apoyen a alguno que está habilitado dentro de la propia primaria», planteó.

La disconformidad por la falta de asistencia técnica del CNE igualmente fue motivo de renuncia para el historiador Rafael Arraiz Luca, quien se desempeñaba como suplente de Jesús María Casal, presidente de la CNP. “Creo que sin el CNE, y los centros electorales, es imposible hacer la elección primaria de manera extendida. La Plataforma Unitaria podría optar por otro método para escoger el candidato presidencial de este sector de la oposición”, indicó el pasado 16 de junio en la red social X.

La postergación de la primaria y la necesidad de asistencia técnica del CNE son argumentos que ha esgrimido un sector de la oposición más proclive a emplear el mecanismo de consenso que la elección para seleccionar al candidato que se enfrentará con Nicolás Maduro en 2024. «No deberíamos hacer elecciones debajo de un árbol o contando manualmente, sino que debe ser con un sistema automatizado», dijo el 18 de julio Manuel Rosales, gobernador del Zulia, antes de cambiar de opinión tras la reunión con Henrique Capriles.

En cifras

Tres de los trece candidatos a la primaria están en contra de la participación del CNE en el proceso porque consideran que el organismo está parcializado políticamente a favor de la administración de Nicolás Maduro. María Corina Machado, Delsa Solórzano y Andrés Velásquez expresaron públicamente sus diferencias; mientras que Freddy Superlano, Carlos Prosperi, Tamara Adrián, Roberto Enríquez y César Pérez Vivas optaron por indicar que acatarían la decisión que tomara la CNP. Todas estas expresiones fueron antes de que la CNP decidiera hacer un proceso autogestionado y todos se plegaran a ello.