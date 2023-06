Ministerio Público investigará a los agricultores que boten sus cosechas por falta de gasolina a nivel nacional - Runrun

Fedeagro advirtió que los cultivos del país, maíz y arroz, se reducirá 50 por ciento este año debido a la escasez de combustibles

Tarek William Saab, fiscal venezolano impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente del 2017 —del gabinete de Nicolás Maduro— anunció el 17 de junio en su cuenta de Twitter la investigación penal a los agricultores que desechen sus cosechas por sus restricciones al suministro de combustible y transporte «por causar zozobra» a la nación.

El representante de la Fiscalía General de la República dijo que el primer productor agropecuario que será investigado es Alfredo Alfonso Morales, oriundo de Bailadores, Mérida.

#AHORA @MinpublicoVEN #designa Fiscalía 23 Nacional en Materia de Delitos Económicos para #investigar y #sancionar hechos irregulares relacionados con un grupo de personas que #destruyen grandes cantidades de alimentos procurando causar #zozobra en la población y atentar contra… pic.twitter.com/FSsMBpS2Ov — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) June 17, 2023

Morales y otros agricultores andinos denunciaron en redes sociales la obligación de desechar sus cosechas en ríos y quebradas de su comunidad ante la falta de gasolina. Aseveraron que la falta de transporte viola el derecho humano a la alimentación de otros venezolanos.

«Esto da dolor. Un productor de cambures botando su cosecha al río porque no tiene combustible para poder sacarla a vender. Es la triste realidad del campo venezolano», publicó Morales en Twitter el 14 de junio.

En el video, el productor de cambures asegura que estuvo cuatro días buscando gasolina por diferentes medios y no logró surtirse de combustible.

#14Jun #UrgenteVenezuela 🚨 "No tengo la gasolina suficiente para trasladar este producto". Así dice este productor agrícola al mostrar como bota un cargamento de cambures que no pudo movilizar por la falta de combustible. 🎞️ José Alfonso Morales pic.twitter.com/k3qfdNUsRL — Urgente Venezuela (@Urgente_VE) June 14, 2023

«No se puede. No tengo la gasolina suficiente para trasladar este producto. Intenté conseguir por otros medios la gasolina, me calé cuatro días en moto para lograr traer gasolina y bajar la mercancía, pero no fue posible, no fue posible surtir gasolina», aseveró.

Sin combustible arden los DDHH

La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro) advirtió que los cultivos del país, maíz y arroz, se reducirá 50 por ciento este año debido a la escasez de combustibles a nivel nacional. En una entrevista al medio El Impulso especificaron que los estados occidentales, como Portuguesa, Táchira, Trujillo, Mérida o Zulia serán los más afectados por la falta de diésel.

#Trujillo | Productores del estado Trujillo reportaron que deben botar las cosechas de tomates por la falta de gasolina. Ya han regalado en la zona todo el posible y sin embargo les quedan toneladas que no pueden movilizar. Video cortesía. pic.twitter.com/gRU0sbwxAq — El Pitazo (@ElPitazoTV) June 11, 2023

Para la institución gremial, la falta de gasoil también impide el proceso de cultivo las próximas siembras (el riego, la fumigación y la preparación de la tierra). Se consideraría una amenaza que profundiza la inseguridad alimentaria en Venezuela.

Nicolás Maduro ha atribuido la escasez de combustible a las sanciones impuestas por Estados Unidos, que prohíben las importaciones de diésel desde ese país. Sin embargo, los expertos señalan que la principal causa es el deterioro de la industria petrolera venezolana, que ha visto caer su producción y refinación en los últimos años.

Según Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea y sociólogo, la dificultad para surtir gasolina en Venezuela forma parte del diagnóstico de la emergencia humanitaria compleja, lo que ha generado consecuencias en diferentes derechos humanos.

Dentro de los Derechos Humanos vulnerados en Venezuela por la falta de combustible también están el derecho a nivel adecuado de vida, al acceso a la salud, a la vivienda y servicios básicos y los derechos laborales, ciudadanos y políticos.