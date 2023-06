86 ONG y activistas respaldan decisión de Linda Loaiza de renunciar a la Unimet - Runrun

86 Organizaciones No Gubernamentales y demás activistas por los derechos humanos, respaldaron este miércoles, 14 de junio, la decisión de la abogada y activista en materia de violencia contra la mujer, Linda Loaiza, de renunciar al proyecto que llevaba a cabo con la Universidad Metropolitana.

«Apoyamos de modo irrestricto la lucha de más de 22 años por encontrar justicia dentro y fuera de Venezuela de Linda Loaiza, defensora de derechos humanos, cuya historia, trabajo y trayectoria personal y profesional la han convertido en un referente indiscutible a nivel nacional, regional e internacional en materia de violencia basada en género», se lee en un comunicado difundido en la página web de Provea.

Asímismo, exigieron al al Estado venezolano cumplir las obligaciones emanadas de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Linda Loaiza y en todas las recomendaciones derivadas de los sistemas de protección de derechos humanos y derechos de las mujeres.

El pasado lunes, 29 de mayo, la abogada Linda Loaiza, confirmó su renuncia al proyecto en derechos humanos del cual formaba parte en la Universidad Metropolitana (Unimet) en calidad de consultora externa.

La abogada argumentó que su renuncia al proyecto de derechos humanos se basó principalmente a su ideal de lucha y a lo que ha promovido durante casi 23 años.

«Por respeto a mí, a mí dignidad y a mi lucha, tomé la decisión. Este historiador forma parte de una sociedad de cómplices y a eso yo no me voy a someter. Si la universidad y el Centro de DDHH pretende tapar el sol con un dedo, yo no. Linda Loaiza no. Estos años de lucha y búsqueda de justicia yo no voy a claudicar ni voy a compartir espacios con esta persona», dijo Loaiza.