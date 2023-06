Linda Loaiza: Renuncié por respeto a mi dignidad y a mi lucha - Runrun

El pasado lunes, 29 de mayo, la abogada Linda Loaiza, confirmó su renuncia al proyecto en derechos humanos del cual formaba parte en la Universidad Metropolitana (Unimet) en calidad de consultora externa.

En entrevista para Runrun.es Linda Loaiza, confirmó que la frase que se filtró a la prensa en efecto sí es un párrafo de la carta de renuncia que envió a la Universidad Metropolitana.

“La tragedia que viví también pasó a formar parte de la memoria histórica de este país pero para la universidad y para el honorable historiador eso no forma parte de sus modelos de hacer historia”, es parte de la carta de renuncia de Linda Loaiza, al tiempo que aseguró que desconoce cómo esa información llegó a los medios de comunicación.

La abogada argumentó que su renuncia al proyecto de derechos humanos se basó principalmente a su ideal de lucha y a lo que ha promovido durante casi 23 años.

«Por respeto a mí, a mí dignidad y a mi lucha, tomé la decisión. Este historiador forma parte de una sociedad de cómplices y a eso yo no me voy a someter. Si la universidad y el Centro de DDHH pretende tapar el sol con un dedo, yo no. Linda Loaiza no. Estos años de lucha y búsqueda de justicia yo no voy a claudicar ni voy a compartir espacios con esta persona», dijo Loaiza.