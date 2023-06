Ucevistas dieron un paso para rescatar la atmósfera democrática en Venezuela - Runrun

«Tenemos sobre nuestros hombros la responsabilidad de la democracia universitaria y la autonomía, que además son pilares de la democracia del país», declaró Adalberto Castellano, presidente de la subcomisión electoral de la Facultad de Humanidades y Educación

«Hay que salvar la atmósfera universitaria. No se trata de ese rescate tipo ‘burbuja’ que está haciendo el gobierno (…) la universidad no es lo cosmético, la UCV es el ambiente de aprendizaje, de lucha, de comunidad», expresó el profesor de la Facultad de Medicina, Félix Cordido

Héctor Arrechedera, candidato al Consejo Universitario, cree que el entusiasmo electoral en la UCV puede enviar un mensaje de importancia a los venezolanos. «Esto dará a la sociedad el valor del peso del voto, estábamos muy desencantados y golpeados por el tema electoral»

«Vengo básicamente a que mi voto contribuya a que no gane ni el chavismo, ni la gente que tiene 14 años aquí y pretenden más», expresó una egresada de la Facultad de Humanidades y Educación

Foto: Yakary Prado

Profesores, estudiantes, egresados y otros miembros de la comunidad de la Universidad Central de Venezuela coinciden en que el proceso electoral del 9 de junio fue un paso para rescatar la atmósfera democrática, tanto en el ámbito universitario como en todo el país.

A las 8: 30 de la mañana la mayoría de las mesas en las distintas facultades estaban instaladas y el proceso había iniciado. Los cotillones electorales sí llegaron esta vez con antelación suficiente, desde el miércoles en la noche, a diferencia de lo que ocurrió en la jornada del 26 de mayo.

José Pardo, quien egresó en 1985 de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES), tuvo que sacudirse la frustración de ese fallido intento –cuando dificultades técnicas llevaron a la suspensión del proceso con cientos de electores en cola- para asistir en esta nueva ocasión.

» Tomar la decisión de votar el 26 de mayo ya había sido difícil, con el desencanto que todo venezolano carga encima sobre el tema elecciones. Y para completar, suspenden repentinamente las elecciones cuando ya había hecho tres horas de cola. Estaba frustrado», admite.

Mientras se tomaba el café de la mañana recordó que nunca había participado en un proceso electoral interno de la UCV. Las memorias de lo que fue «la mejor época de su vida» reavivaron la vena del compromiso. Recordó también que un mes antes hizo la debida impugnación ante la comisión electoral, porque no aparecía en el listado de votantes. Sumó motivos y el resultado de la ecuación siempre fue el mismo.

«No podía quedarme en la casa, tenía que votar. Porque además mis dos hijos que se graduaron en la facultad de Ciencias no podían hacerlo, pues la situación del país los llevó a ser parte de la diáspora», agrega.

Poco antes del mediodía acudió a la universidad y pudo sufragar después de tres horas de cola. Lo acompañaron en la espera dos egresadas que viajaron desde Puerto Ordaz para participar en los comicios ucevistas. Ellas también se trasladaron a la capital para votar el pasado 26 de mayo.

«Hoy salgo de acá, de mi recordado Auditorio Naranja, con la percepción de que sí puede haber soluciones a través del voto. Si te digo la verdad, me sentí realizado, porque pensé que nunca más iba a poder votar en Venezuela en un ambiente confiable y de seguridad. Y eso es lo que espero, que todo el país pueda recuperar en algún momento esa sensación», añade.

El país sobre los hombros

Adalberto Castellano, presidente de la subcomisión electoral de la Facultad de Humanidades y Educación, afirmó que desde el inicio del proceso electoral en esa dependencia -a las 8:20 a.m.- el ambiente fue de «fiesta y participación». Destacó que le sorprendió positivamente la asistencia de los egresados.

«Creo que toda la comunidad ucevista sabe que tenemos sobre nuestros hombros la responsabilidad de la democracia universitaria y la autonomía, que además son pilares de la democracia del país. Nuestra responsabilidad es grande, y el espíritu ucevista está venciendo y votando», manifestó en los pasillos de una facultad con profesores que colmaban todos los espacios dispuestos para el acto del voto y una larga fila de egresados en las afueras.

Mientras que en la Facultad de Medicina el profesor jubilado de la Escuela Luis Razetti, Félix Cordido, consideraba positivo que se reactivara la dinámica electoral en UCV. A su juicio, este proceso abre una ventana «hacia el futuro», no solo dentro de la casa de estudios, sino en todo el país.

«Todos los procesos electorales son buenos, y estuvimos acostumbrándonos tanto tiempo a que no eran necesarios, que esto puede ser un termómetro para procesos electorales que vengan al país», opinó.

Aunque está jubilado desde hace diez años, Cordido sigue dando clases y no precisamente por la compensación económica que recibe, sino por la misión personal de contribuir a que la universidad «no se acabe».

«Que un alumno se acerque a abrazarme, eso vale más que los $20 que me pagan. Como dice uno de los candidatos a rectores, el profesor Víctor Rago, tenemos que salvar la atmósfera universitaria. Y ella está debajo de un árbol, o de cualquiera de estos edificios. No se trata de ese rescate tipo ‘burbuja’ que está haciendo el gobierno, se vanaglorian de que están poniendo bonita la universidad después de que la acabaron y la destruyeron. Pero la universidad no es lo cosmético, la UCV es el ambiente de aprendizaje, de lucha, de comunidad», expresó.

El valor del voto

Héctor Arrechedera, profesor de la Facultad de Medicina y candidato al Consejo Universitario, celebraba poco después del mediodía la contundente respuesta a este segundo llamado a votar.

«Desde temprano se activaron todas las mesas y en pocas horas, ya un 25% de los profesores activos había votado. Los profesores activos definen fuertemente esta elección, constituyen 50% del padrón electoral. Y el otro 25% son los estudiantes y se puede apreciar fácilmente las largas colas», precisaba.

En las adyacencias de la Facultad de Medicina la imagen era similar a la de cualquier pasillo del Clínico Universitario o de otra clínica u hospital. Las batas blancas y uniformes se paseaban tanto en las colas como en los pequeños grupos que celebraban en cada esquina la posibilidad de un improvisado reencuentro. La afluencia fue masiva hasta finales de la tarde.

Arrechedera rescató que el entusiasmo electoral en la UCV puede enviar un mensaje de importancia a los venezolanos.

«En cada facultad vamos a celebrar todos, porque el día de mañana, gane quien gane, estaremos recuperando esta casa que tanto lo necesita. Esto dará a la sociedad el valor del peso del voto, estábamos muy desencantados y golpeados por el tema electoral, porque votábamos, pero no elegíamos. En este proceso con transparencia los que votamos, elegimos. Y sabemos que los elegidos darán a la universidad la transformación que necesita», sostuvo.

«Desistir es darle más poder al autoritarismo»

Gabriel Heredia, estudiante de tercer semestre de Economía, dijo sentirse complacido por participar en un proceso democrático, ya que desde hace mucho «no se veían aires de esto» en la UCV. Aplaudió además la logística que permitió que «muchísimas personas votaran sin que tuviesen que esperar tanto tiempo».

«Desde mi perspectiva, un país se forma desde la academia, es decir, desde la universidad (…) Lo que se vive en el país es reflejo, en gran parte, de lo que se imparte en las universidades«, abundó.

Aunque distintos estudios han destacado el desánimo de los jóvenes venezolanos con la política, el caso de Heredia es distinto. Ya había votado antes, en las elecciones de gobernadores y alcaldes de 2021. Y ratifica que seguirá elevando su voz por esta vía cada vez que pueda.

«Sin duda, estoy dispuesto a votar cada vez que sea necesario. Confío en un cambio, pero sé que para ello primero tenemos que cambiar cada uno de nosotros los venezolanos, si queremos ver un gran cambio en el país. Sé que juntos somos más fuertes que nada», resaltó.

Cerró su testimonio instando a los jóvenes a derrotar el desánimo a través del voto:

«El desánimo es normal, viendo que por casi dos lustros hemos vivido una situación crítica, pero desistir es solo darle más poder al autoritarismo, por lo que esto no es una opción», agregó.

Ni el chavismo, «ni los de siempre»

Mariugenia Aguilera egresó hace poco de la Escuela de Idiomas Modernos. Su acto de grado fue el 28 de abril y, por la cercanía, no podría haber votado de no haber impugnado el registro electoral.

«Lo hice porque el sentimiento ucevista incluye cuidar la universidad, y cuidarla es también participar para decidir quiénes serán las máximas autoridades, y más cuando no se sabe si los ganadores van a durar cuatro o 20 años», sentencia.

No tuvo que hacer mucho para convencerse de volver a hacer la cola para sufragar, a pesar de la indignación que sintió por la suspensión del 26 de mayo: «La arbitrariedad me animó a volver después de la vergüenza del intento pasado. Vengo básicamente a que mi voto contribuya a que no gane ni el chavismo, ni la gente que tiene 14 años aquí y pretenden más», enfatizó.

En lo que respecta al personal obrero, que por primera vez pudo votar en unas elecciones ucevistas, la participación fue catalogada de «alta» a las 4:00 p.m. de la tarde del 9 de junio por la Federación de Centros Universitarios (FCU). Un grupo conversaba más temprano en las adyacencias de la Biblioteca Central de la Universidad que el proceso fue rápido. Sobresalió el comentario de una de ellas, quien se abstuvo de dar su nombre, pero que respondió brevemente: «Votamos porque no sabemos si algún día nos toque de nuevo votar en este país».

El presidente de la Federación de Centros Universitarios, Jesús Mendoza, destaca una alta participación del personal obrero y administrativo

Jimmy Castillo, presidente de la subcomisión electoral de la Facultad de Ciencias de la UCV, reporta 80% de participación profesoral, 50% estudiantil, 60% de personal obrero y administrativo y 8% de egresados. Detalla que en el caso de egresados hay un registro de al…

Después de las 7:00 de la noche, la Comisión Electoral de la UCV anunció el cierre de las mesas que no tuviesen votantes en cola, a la vez que instaba a que siguieran abiertas aquellas en las que aún hubiesen electores en espera.