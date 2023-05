ONG a Lula: Las graves violaciones de DDHH en Venezuela no son una "narrativa" - Runrun

HRW, otras ONG y personalidades políticas condenaron este 29 de mayo el comentario del presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, quien opinó que el autoritarismo en Venezuela y la falta de democracia forman parte de narrativas «construidas».

Durante un encuentro con el gobernante venezolano Nicolás Maduro, quien llegó a Brasil la noche del 28 de mayo, Lula instó a su aliado político a «deconstruir» la «narrativa» del autoritarismo en Venezuela.

«Como con Ucrania, Lula debería entender que si quiere que Brasil tenga un rol de liderazgo frente a Venezuela debe empezar por un diagnóstico acertado —y no falseado— de la realidad. El autoritarismo en Venezuela no es una ‘narrativa construida’. Es una realidad incuestionable», escribió en su cuenta en Twitter Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.

— Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) May 29, 2023

También a través de un trino la ONG Provea recordó a Lula que recientemente, unas 8.900 víctimas apoyaron «abrumadoramente» la reanudación de la investigación por crímenes de lesa humanidad Venezuela I en la Corte Penal Internacional.

«No es una ‘narrativa construida’, es parte de un plan sistemático contra la población civil y disidente, alertado por la ONU. Pedimos respeto a todas las víctimas, quienes merecen justicia y reparación que el Estado venezolano no da», exigieron.

Provea agregó que las víctimas de crímenes de lesa humanidad no son víctimas de una “narrativa construida”, sino de «hechos que pueden ser evidencias para los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares I sobre el caso Venezuela».

Mientras que la presidente de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), Carolina Jiménez Sandoval, le recordó a Lula que las «graves violaciones» a DDHH, «el dolor de las víctimas» y la apertura de la investigación a Venezuela por parte de la CPI no son una «narrativa».

— Carolina Jimenez Sandoval (@cjimenezDC) May 29, 2023