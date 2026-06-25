Edmundo González y María Corina Machado claman por ayuda humanitaria para Venezuela

Los líderes de oposición, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia se dirigieron “con urgencia” a la comunidad internacional para solicitar ayuda humanitaria para Venezuela, tras el doblete sísmico que sacudió al país la tarde del 24 de junio.

A través de su cuenta en x, Gozález Urrutia expresó que: “Venezuela necesita ayuda humanitaria de emergencia, con acceso real al territorio y entrega directa a las personas afectadas. Necesita equipos de búsqueda y rescate, suministros médicos y apoyo técnico”.

“Edificios derrumbados. Familias sin saber dónde están sus seres queridos. Un país en shock. No tenemos cifras confiables de víctimas. Todo eso, en sí mismo, es parte de la tragedia”, señaló el excandidato presidencial.

González Urrutia expresó que esta catástrofe nacional llega después de décadas de destrucción institucional, con equipos de rescate y un sistema de salud destruidos. Recalcó que lo que debió se inversión en proteger vidas no lo fue.

Edmundo González hizo un llamado a los países amigos, a los organismos humanitarios y a los millones de venezolanos que viven fuera de nuestras fronteras, a que acompañen a Venezuela en estas horas.

Me dirijo a la comunidad internacional con urgencia. Venezuela necesita ayuda humanitaria de emergencia, con acceso real al territorio y entrega directa a las personas afectadas. Necesita equipos de búsqueda y rescate, suministros médicos y apoyo técnico. El mundo debe saber que… pic.twitter.com/4f44GcpVKq — Edmundo González (@EdmundoGU) June 25, 2026

“La emergencia es crítica”

Por su parte, María Corina Machado también hizo un llamado a la solidaridad y a la movilización de todos los venezolanos dentro y fuera de las fronteras y de la comunidad internacional.

“Pedimos estar muy atentos a nuestras redes para saber cómo canalizar el apoyo de manera efectiva. La emergencia es crítica, el dolor es infinito; cada hora cuenta”, posteó Machado en su cuenta en X.

A los miles de venezolanos que a esta hora están en las calles de Caracas, Vargas, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara y más estados de nuestro país, forzados a dejarlo todo por el colapso o los daños estructurales de sus viviendas: les mandamos toda nuestra fuerza, fe y oraciones.… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 25, 2026

Según el último balance ofrecido por la presidenta encargada con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, hasta el momento se contabilizan 164 fallecidos y más de 700 heridos.

El doblete sísmico de 7,2 fue seguido, 39 segundos después, por el evento principal de 7,5. Al menos 20 réplicas se han registrado desde entonces.

Las autoridades nacionales declararon al estado La Guaira como zona de desastre, por el colapso de decenas de edificaciones en sectores de Catia La Mar, Tanaguarenas, Naiguatá y Caraballeda.

En Caracas, el Ministerio de Relaciones Interiores reportó el colapso de edificios y estructuras en Chacao, Altamira y Los Palos Grandes.

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