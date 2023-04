ONG piden a Petro que cumbre sobre Venezuela ponga el foco sobre el Estado de derecho - Runrun

Organizaciones, entre las que se encuentran Amnistía Internacional, pidieron que los funcionarios venezolanos se comprometan a luchar contra la impunidad

Varias ONG defensoras de los derechos humanos pidieron este 24 de abril, en una carta abierta al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que la cumbre sobre Venezuela que convocó el mandatario ponga el foco sobre el Estado de derecho y la situación de los presos políticos en el país.

«Consideramos fundamental que las conversaciones de Bogotá procuren que Venezuela recorra el camino hacia el restablecimiento del Estado de derecho como elemento esencial para superar la crisis de derechos humanos que atraviesa desde hace años», dijeron Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas, la Washington Office on Latin America (WOLA), el Global Centre for the Responsibility to Protect (GCR2P) y el International Service for Human Rights (ISHR).

En concreto, pidieron que las autoridades venezolanas se comprometan a luchar contra la impunidad. Además, valoraron el objetivo promulgado por Petro de que Venezuela vuelva al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (IDH).

También exigieron que se establezca una hoja de ruta para liberar a quienes están presos «por motivos políticos».

«En la actualidad se estiman alrededor de 300 personas detenidas arbitrariamente», dice la carta.

Por último, las organizaciones criticaron el proyecto de ley para fiscalizar la actuación y financiación de las ONG que aprobó en enero la Asamblea Nacional, y pidieron que «estas propuestas legislativas que limitan la defensa de derechos humanos» sean «desechadas».

Petro busca «más democracia y cero sanciones»

El pasado 17 de abril, Petro había anunciado que dialogará esta semana con su homólogo estadounidense, Joe Biden, sobre un posible levantamiento de las sanciones a Venezuela.

De acuerdo con Petro, este asunto que será eje central de la cumbre convocada por su gobierno para el 25 de abril en Bogotá.

«Más democracia, cero sanciones, es el objetivo de la conferencia en Bogotá», adelantó Petro en declaraciones en la sede de la ONU en Nueva York.

Al ser consultado por los periodistas sobre si abordará con él la cuestión de las sanciones a Venezuela, Petro dijo que «es un tema a dialogar».

Guaidó llegó a Colombia de forma «inapropiada»

El dirigente Juan Guaidó anunció, el 24 de abril y a través de comunicado publicado en su cuenta de Twitter, que viajó a Colombia, en el marco de la cumbre convocada por el presidente Gustavo Petro para el 25 de abril.

El comunicado lo publicó luego de rumores que circularon el pasado domingo sobre que declinaría a ser el candidato de Voluntad Popular a las primarias opositoras.

Añadió que solicitará reunirse con las delegaciones internacionales que asistirán a esa cita y con la diáspora venezolana en Colombia.

«Acabo de llegar a Colombia, de la misma manera que lo han hecho millones de venezolanos antes que yo, a pie», comienza el comunicado firmado por Guaidó, quien espera que «la cumbre pueda garantizar que el régimen de Maduro regrese a la mesa de negocaciones en México, y se acuerde un cronograma creíble para unas elecciones libres y justas como solución al conflicto».

Horas después del anunció de Guaidó, el canciller de Colombia, Álvaro Leyva, se refirió a la llegada de Juan Guaidó a ese país y aseguró que el opositor ingresó a la vecina nación de forma «inapropiada».

Pero además, Leyva aseguró que Guaidó no está invitado a la cumbre sobre Venezuela, desmintiendo los rumores de que él lo había invitado a participar.

“No se sabe, obviamente es que no es que quiera participar, no está invitado», dijo el canciller colombiano en declaraciones reseñadas por Noticias Caracol.

Asimismo, señaló: «Trascendió en algunas redes sociales que yo lo había invitado, pero yo no conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él, y naturalmente, si no aparece, corre riesgo porque entró de forma inapropiada y en Colombia cumplimos la ley. Podría ser deportado”.

Con información de EFE