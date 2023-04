Confirman investigación formal en EEUU contra Rafael Ramírez por sobornos en Pdvsa - Runrun

El sistema de justicia de Estados Unidos inició una investigación formal contra Rafael Ramírez por sobornos en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), según confirmó The Associated Press.

De acuerdo con el periodista Joshua Goodman, quien trabaja en la referida agencia de noticias, se señaló como aparente cooperador cooperador a uno de los ayudantes de Ramírez, el exjefe de seguridad Rafael Reiter.

Reiter se ofreció a testificar sobre la corrupción de Ramírez y otros en el Tribunal del Distrito Sur de Texas, añadió Goodman en su publicación hecha vía Twitter.

Pese a la intención que tiene Reiter de testificar, el documento que compartió Goodman revelan que podría no ser tan fácil conseguir el testimonio, puesto que se encuentra detenido en España.

Vale recordar que Rafael Ramírez es procesado por el sistema de justicia español por la misma trama de corrupción.

Por otra parte, el documento que publicó Goodman señala que los fiscales federales afirman «por primera vez en audiencia pública que (Rafael) Ramírez aceptó sobornos».

Estos sobornos, prosigue el periodista, supuestamente fueron pagados por bancos en Andorra y Suiza. También se compraron inmuebles pero «a pedido de Ramírez, estas propiedades no estaban a su nombre».

No obstante, los fiscales del tribunal apuestan por unas «circunstancias especiales» bajo las cuales se preserva el testimonio de un testigo, lo que serviría para contar con su declaración a pesar del contexto.

En ese sentido, Estados Unidos se esforzará por conseguir la declaración de Rafael Reiter en el juicio y «actualizará al Tribunal sobre estos esfuerzos».

NEW: For years, Venezuelans have wondered if U.S. prosecutors are targeting ex oil czar Rafael Ramirez.

Now, they've outed as an apparent cooperator one of Ramirez's aides, ex @PDVSA security chief Rafael Reiter, who has offered to testify about corruption by Ramirez and others. pic.twitter.com/4sHifiaWLc

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) April 4, 2023