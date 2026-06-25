1:30 a.m. 25Jun |32 fallecidos y más de 700 heridos por dos sismos en el país

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia tras los dos terremotos en varias ciudades del país. “Los servicios públicos mantienen su actividad y su despliegue a nivel nacional”, afirmó en su primer mensaje oficial tras los eventos.

Posteriormente, después de la medianoche, ofreció un balance sobre el número de víctimas y heridos contabilizados hasta la hora: 32 fallecidos y más de 700 heridos, sin incluir las víctimas del estado más afectado por los movimientos telúricos, La Guaira, el cual registra “decenas de edificios colapsados”. En esa entidad, se mantienen labores muy arduas de rescate: “Es una verdadera tragedia y se convierte en zona de desastre”.

Rodríguez también informó que en las próximas horas estarán recibiendo rescatistas de Estados Unidos, República Dominicana, El Salvador y México, tras conversar con los presidentes de esos países. Qatar también estaría preparando una brigada de rescatistas.

Las actividades escolares quedaron suspendidas en todo, así como los laborales que no son esenciales.

Por su parte, María Corina Machado, expresó su solidaridad con los afectados por los terremotos y aseguró, a través de un mensaje publicado en la red social X, que sus “oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia”.

Además, manifestó su deseo de que “la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan frente a la emergencia.

Solidaridad Internacional

En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno está preparado para asistir a Venezuela tras los dos terremotos que sacudieron al país y ordenó a las agencias federales organizar una respuesta de emergencia.

“Toda mi solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela. He dispuesto el envío inmediato de ayuda humanitaria para atender esta emergencia. Ecuador responderá con la rapidez y el compromiso que este momento exige porque, a pesar de las enormes diferencias, la humanidad siempre debe regir la actuación de un mandatario”, afirmó el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Asimismo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, puso a disposición 300 rescatistas y paramédicos, así como 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad.

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestó su “preocupación y consternación” por los efectos de los terremotos en Venezuela e ndicó que instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la embajada en Caracas a analizar la situación y las posibles acciones de ayuda.

“A raíz del terremoto que afectó hoy a Venezuela, Uruguay expresa su solidaridad con las autoridades y el pueblo venezolano”, escribió en su perfil de X el presidente uruguayo Yamandú Orsi.

Igualmente el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, comunicó que su país ofrece apoyo a Venezuela tras el desastre. “Nuestra mayor solidaridad y acompañamiento a Venezuela por el terremoto y sus consecuencias. Panamá, una vez más, ofrece su ayuda humanitaria a países hermanos”.

Por su parte, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, publicó un mensaje dirigido a los venezolanos afectados. “Costa Rica abraza con el corazón al pueblo venezolano en estas horas de dolor tras los terremotos que estremecieron a su país. Nuestra solidaridad está con cada familia afectada y con quienes hoy trabajan para salvar vidas y reconstruir esperanza. No están solos”.

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