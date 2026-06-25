8:30 a.m. 25Jun | 164 fallecidos y más de 900 heridos tras doblete sísmico

La presidenta encargada de Venezuela, con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, ofreció un nuevo balance tras el devastador sismo que sacudió al país este miércoles 25 de junio. La mandataria informó que la cifra de heridos sobrepasa las 971 personas mientras que 164 personas han fallecido.

Tras el doblete sísmico, catalogado por centros sismológicos internacionales como un evento de alta peligrosidad, Rodríguez informó que se han producido 30 réplicas.

En un contacto telefónico con VTV, también informó sobre la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares con recursos que posee el país en el Fondo Monetario Internacional.

“Esto nos permitirá reconstruir infraestructuras, hospitales y viviendas. También estoy creando un fondo que nos permita la atención inmediata de las víctimas”, expresó Rodríguez.

Asimismo, confirmó que en las próximas horas llegarán equipos especializados de varios países certificados por la ONU para apoyar en las labores de rescate. También instó al sector privado para facilitar el alquiler de equipos especializados para acelerar el proceso de búsqueda de heridos.



Rodríguez ratificó que La Guaira es el estado más afectado por los terremotos, e indicó que ha sido declarado «zona de desastre natural por la cantidad de edificios que colapsaron», cuya cantidad no ha precisado. Además, aseguró que en La Gran Caracas al menos 10 edificios colapsaron.

Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia nacional y anunció un conjunto de medidas de respuesta inmediata. Entre ellas, el cierre temporal del aeropuerto Simón Bolívar, que sufrió daños en su infraestructura, la suspensión de clases en todo el país durante una semana, y la cancelación de los servicios ferroviarios y de las actividades no esenciales.

Trump se pronunció

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump se pronunció tras el doblete sísmico que azotó a Venezuela.

“Los dos grandes terremotos que acaban de azotar al gran pueblo de Venezuela son de enorme magnitud y han dejado un saldo devastador de víctimas mortales”, expresó el mandatario.

Trump afirmó que Estados Unidos “está listo, dispuesto y capacitado para ayudar”. Indicó que ha dado instrucciones a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen a actuar con rapidez.

“Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos”, finalizó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

