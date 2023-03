Twitter Space | La #PurgaMadurista tiene poco de lucha anticorrupción y mucho de conflictos de poder - Runrun

Desde el 17 de marzo se ha venido produciendo una purga en el madurismo, después de que varios funcionarios fueron detenidos por su presunta vinculación en una trama de corrupción que habría desfalcado 3.000 millones de dólares de Pdvsa, y que, además, tendría nexos con jueces y bandas criminales.

La purga, liderada por Nicolás Maduro y respaldada por Diosdado Cabello, produjo el 20 de marzo la renuncia del Ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, estrechamente vinculado con algunos de los detenidos, entre ellos Joselit Ramírez, superintendente de Criptoactivos de Venezuela (Sunacrip), el coronel Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Pdvsa, y el diputado y exministro de Educación Superior Hugbel Roa.

Hasta ahora, el gobierno de Maduro solo ha confirmado la detención del alcalde de Las Tejerías en el estado Aragua, Pedro Hernández, quien, según Maduro, estaría relacionado con la banda de Carlos Enrique Gómez, alias “El Conejo”.

Los periodistas Ronna Rísquez (equipo de investigación de Runrunes), Víctor Amaya (director de TalCual) y César Batiz (director de El Pitazo) se unieron en un Twitter Space que llamaron «Purga madurista: corrupción, mafias y crimen organizado en Venezuela», en el que hablaron sobre estos últimos acontecimientos políticos en el seno del gobierno.

A continuación, algunas claves de este foro virtual:

Ronna Rísquez:

1.- Esta serie de acontecimientos políticos se está desarrollando en una semana que comenzó poco favorable para el gobierno, con un duro informe del Departamento de Estado sobre detenciones arbitrarias, torturas, censura, violencia contra los indígenas, mujeres y trabajadores en Venezuela, que expone claras violaciones a los derechos humanos. Quizás este contexto se traduce en detenciones, en la renuncia de El Aissami, en Maduro hablando de crimen dentro del Estado venezolano. Esto es significativo y llama la atención.

César Batiz:

1.- Esta es la más grande purga chavista hasta ahora, por el número de involucrados y porque toca a El Aissami, quien es una de las patas de la mesa que sostiene al régimen de Maduro.

2.- Esta serie de acontecimientos apunta a ponerle las manos a la gran caja chica de Pdvsa. Esto tiene que ver con la manera como El Aissami ha venido conduciendo Pdvsa, aunque no se descartan otros elementos, como la delincuencia organizada.

3.- Si estuviéramos frente a una verdadera lucha contra la corrupción se podría vislumbrar una transición política.

4.- Lo que está demostrando esto es que estamos en un Estado mafioso. Esta circunstancia podría favorecer a Maduro, posicionarlo mejor ante los electores, ¿pero esto realmente será así? ¿Cuál es el daño para el oficialismo? ¿Ese daño está calculado?

Víctor Amaya:

1.- Pensar que esta serie de hechos son una cruzada contra la corrupción es inocente. Maduro decía ayer (20 de marzo) que había encabezado las investigaciones y que él había informado al alto mando de la revolución sobre esta investigación, pero El Aissami es parte del partido.

2.- Cuesta creer que se trata de un ataque a la corrupción. Puede haber otra motivación. No dejo fuera de este análisis los conflictos de poder, porque si quieren investigar y se quieren hacer las cosas, bien hay otros asuntos que deberían ir surgiendo. Un comunicado del Ministerio Público señala que, habiendo recibido la información de unas detenciones que se produjeron, se activó la investigación. ¿Pero quién activó la investigación, a nivel de procedimiento? Maduro dijo que él venía actuando desde hacía semanas, encabezando las investigaciones, con el Ministerio Público. ¿Pero cómo es esa estrecha colaboración? Uno pudiera pensar que lo que hay es una acción política de Maduro, con todo lo que él representa, contra otra facción del chavismo. Esto porque los procedimientos judiciales no se han cumplido a cabalidad.

3.- Lo que podría suceder con El Aissami es «te quito el poder que hayas acumulado hasta ahora, te desligo de todos los hilos de poder con los que estás conectado, pero te quedas libre, en el ostracismo, apagado, no sales más, no te miran más y terminas con una espada de Damocles, porque eventualmente pueden ir a buscarte, aunque si te portas bien no te pasa nada». Esto mismo pasó con Elías Jaua.

4.- Si estuviéramos ante una verdadera lucha anticorrupción se tomarían otras decisiones; por ejemplo, ir al fondo del problema, que es la opacidad, la falta de transparencia, el desconocimiento de indicadores económicos, de cifras importantes que deben ser del conocimiento del país. Si el objetivo fuese la lucha anticorrupción se haría mediante acciones institucionales (por ejemplo, la Asamblea Nacional debería interpelar a funcionarios), ¿pero dónde está la acción institucional? ¿Dónde están los mecanismos institucionales que se pongan en vigor y se acepten para la lucha anticorrupción? Esto puede terminar siendo nada más una purga interna.

Este Twitter Space fue una iniciativa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), constituida por los portales Runrunes, TalCual y El Pitazo. Foto: EFE