Podcast | Tres en uno: La decadencia del IPASME, el fantasma de los Mercal y la inteligencia artificial en la educación - Runrun

En el episodio 202 de este condensado de información semanal, tres grandes reportajes destacaron esta semana por El Pitazo, Tal Cual y Runrun.esl, los medios que conforman la Alianza Rebelde Investiga (ARI)

Desde el El Pitazo destaca el trabajo “La decadencia del Ipasme: otro de los problemas que aqueja a los docentes”. Los amplios servicios y beneficios del Ipasme no funcionan, puesto que las 64 unidades de atención que había en el país ya no se encuentran operativas. Tampoco los programas para atender a las comunidades rurales y la asistencia médica a domicilio para los maestros que no se podían mover de sus viviendas.

Tal cual esta semana nos resalta el trabajo: “El fantasma de Mercal: locales en Caracas sobreviven por iniciativa de particulares”. Mercal nació en 2003. El peor año de su primera etapa fue 2008 cuando la cantidad de toneladas que manejaba se fue al mínimo. Hoy su estampa no es la de gran proveedor sino la de locales que dejaron de «abastecer al pueblo» para lucir olvidados por el Estado.

“Educadores alertan sobre riesgos y potencialidades del ChatGPT” es el #RRPlus que presenta Runrun.es en este episodio. La inteligencia artificial (IA) toma más fuerza y se apodera de espacios y tareas que solo eran realizadas por humanos.El profesor universitario Leonardo Guerra afirma que el Chat GPT es una herramienta tecnológica muy fascinante, pero cuando se trata de utilizarlo en la universidad puede resultar un arma de doble filo.

Te invitamos a sumarte a nuestra comunidad desde tu plataforma de podcast preferida y compartirlo, para que se mantengan informados. Además, puedes visitar las páginas web para tener acceso a las noticias y mayor detalle de los reportajes que destacaron esta semana en el Tres en Uno, tu suplemento informativo semanal.