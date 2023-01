“A mí me sacó de la AN la oposición de acuerdo con el chavismo” y otras perlas de María Corina Machado - Runrun

«Al principio, me doy cuenta de que subestimé al chavismo en maldad y, por otra parte, sobreestimé a algunos sectores de la oposición que creía que eran compañeros de lucha», declaró María Corina Machado durante una entrevista

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, aseguró que sectores de la oposición se sentían incómodos con su presencia.

En una entrevista que concedió al periodista Luis Olavarrieta, Machado aseguró que de la Asamblea Nacional la sacó «la oposición de acuerdo con el chavismo».

«Una cosa es que tengamos diferencias, pero me entregaron. Fui ingenua en algunos casos. Pero estos golpes me han hecho más precavida», señaló la dirigente de oposición.

A continuación las perlas más destacadas de María Corina Machado durante la entrevista:

“Yo no imaginaba que el chavismo era capaz de someter al hambre intencionalmente al país. No creía en principio que eran capaces de hacer eso, de entregar al Esequibo, de darle medio país a la guerrilla. Al principio, me doy cuenta de que subestimé al chavismo en maldad y, por otra parte, sobreestimé a algunos sectores de la oposición que creía que eran compañeros de lucha. A mí me sacó de la AN la oposición de acuerdo con el chavismo , porque yo les era incómoda, pidieron mi cabeza, me enteré luego de muchas cosas, y yo no lo podía creer. Una cosa es que tengamos diferencias, pero me entregaron. Fui ingenua en algunos casos. Pero estos golpes me han hecho más precavida».

“Están pasando muchas cosas en el país que comienzan a agarrar más fuerza, creo que Venezuela está en un momento en el que quiere un cambio real y profundo y está buscando algo totalmente distinto. Reconozco que cuando di mis primeros pasos y criticaba el socialismo, me decían loca. Y cuando hablaba de capitalismo popular decían, ‘la perdimos’. Venezuela necesita dejar atrás un socialismo que es pura mediocridad, miseria, que trae violencia, separación, oscuridad. Quiero un país de gente rica, pero ricos a punta de trabajo, y esa riqueza no solo material, sino riqueza cultural, es lo que yo quiero. En los años del chavismo y Chávez en donde se trataba de exaltar la pobreza, yo marqué una ruptura”.

“Sin libertad no hay propiedad. Te vas a cualquier hogar de Venezuela y al final la gente quiere eso. Lo que encuentro es un enorme entusiasmo por lo que representamos, un cambio. Nadie en estos entornos que están en sectores informales, transportistas, campesinos jamás han hecho una referencia a que yo sea sifrina. Eso es del chavismo. Yo no juzgo a la gente por el sitio de dónde vive”

“Lo que ha pasado ha sido terrible y todos los venezolanos hemos sentido repugnancia, de lado y lado. Y eso hay que asumirlo. Eso ha generado mucha desconfianza en la sociedad (…) esto es un momento en el que la gente no es que está desconectada de lo político, eso es falso, después de 23 años de lucha decir eso es falso (…) La gente está muy clara de que si no hay una solución política o un cambio total, este país no se va a arreglar (…) Los que dicen que hay que esperar al 2030 están condenados a los niños a ocho años de hambre e ignorancia”.

“La gente quiere confiar, te dicen: ‘Dime la verdad, dónde estamos parados, qué vamos a hacer, no quiero más acuerdos a espaldas)’ (…) eso es lo que hay que darle a los venezolanos».

“Yo no quiero estar unidas ni con cómplices, ni con corruptos, el país no se lo cala más”.

“La primaria puede ser un catalizador de un proceso de construcción de fuerzas y de que la gente tenga la oportunidad de decidir. Si tienes una dirección política que cae en las trampas del sistema, se hace parte del problema. Y la gente dice: ‘Ok, estos no, necesitamos una nueva dirección política en la que podamos confiar’. ¿Pero quién la elige: Maduro, los testaferros, cuatro partidos políticos, la comunidad internacional o lo hacemos los venezolanos, los que estamos acá y afuera».

« Hay quienes creen que rogándoles -a los del gobierno- en México van a lograr los cambios sustantivos para que haya un proceso competitivo en el 2024. Yo estoy convencida de que eso no es allá, es aquí, la fuerza está aquí, organizando un proceso de primaria que sea realmente el hito más grande de organización y movilización más grande en la historia de la gente, organizado por la gente, manualmente. ¿Cómo que no se puede? ¿Cómo son las elecciones en Colombia, Portugal y Alemania? Manuales, la gente vota, se queda, cuenta sus votos. ¿Dónde está ahí la gran ciencia? La Comisión de Primaria debe ganarse la confianza, demostrando que no está al servicio de equis partido o candidato, sino de 30 millones de ciudadanos”.

“¿Cómo un proceso que es un reto a Maduro, en donde escogemos nosotros, se lo vamos a entregar al CNE? No tiene pies ni cabeza, y el argumento que usan es que sale más barato. No vale, ya la gente no es boba”.

“Tenemos por delante dos hitos y tres etapas. El primer hito es la primaria, el segundo hito es la enorme contienda presidencial de 2024. Creo que la primaria va a ocurrir en el tercer trimestre de este año. Y la elección presidencial debería ocurrir a finales de 2024. Tenemos una primera etapa de acá a la primaria; de la primaria a la presidencial y una tercera etapa de la presidencial en adelante, cuidado y la más difícil, porque esto es un país destruido y habrá fuerzas conspirando para que no podamos construirlo bien y rápido. De acá a la primaria, esto es organización ciudadana y manteniendo a los partidos ahí. Y que no se les ocurra interferir, porque la gente va a pasar factura. Ahora dicen que las mujeres facturan, pero acá será el país el que pasará factura. La etapa de la primaria presidencial es clave, porque significa luchar”.

“Chávez me calibró mal. Él creía, posiblemente por yo ser mujer, que podía seducirme con el poder. Y quizá la gente no se dio cuenta, pero él entró al lugar donde yo estaba, empezó a hacer comentarios buscando causar sonrisas, de mi parte, condescendiente y a lo largo de sus nueve horas de perorata se metió directamente conmigo y con mi familia, a veces de forma directa, otras no. Estaba provocándome, pero salió provocado. Tú le dirás hoy al país, como me dijo una señora en Ciudad Bolívar, quién es el águila y quién la mosca”.