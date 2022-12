Estrella de la NFL Drew Brees fue alcanzado por un relámpago mientras grababa comercial en el Catatumbo - Runrun

El exjugador de fútbol americano, Drew Brees, sufrió el impacto de un relámpago mientras grababa un comercial al sur del Lago de Maracaibo.

La información la reveló el fotoperiodista Rafael Hernández, quien participaba del equipo que grababa la pieza publicitaria en esa zona del estado Zulia.

Hernández compartió un video del momento en el que ocurre el accidente.

«La estrella de la NFL fue impactado por un relámpago en el Catatumbo mientras grabábamos un comercial al sur del lago de Maracaibo, pasó hace unas horas», escribió Hernández en un trino en la madrugada del 2 de diciembre.

El pasado 29 de noviembre, Brees había anunciado en un mensaje en Twitter que estaría volando a una «localidad secreta» para filmar un nuevo video para la casa de apuestas PointsBet.

Excited to be flying to a top-secret location later this week to shoot the new promotional video for @PointsBetUSA

Al conocer sobre el accidente, y también en un mensaje en la red social Twitter, la compañía informó que estaban en comunicación con el equipo de Brees: «Continuaremos monitoreando los eventos durante las próximas horas. En esta etapa, no haremos más comentarios», agregaron.

We are aware of the media coverage regarding PointsBet brand ambassador Drew Brees. We are in communication with Brees' team and will continue to monitor events throughout the coming hours. At this stage we will not be making any further comment.

— PointsBet Sportsbook (@PointsBetUSA) December 2, 2022