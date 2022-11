9 de cada 10 mujeres fueron testigos de violencia de género en Darién según encuesta - Runrun

Una reciente encuesta del movimiento Yo T e Creo Venezuela encontró que 46,3% de migrantes venezolanas fueron víctimas de violencia basada en género dentro de la selva del Darién

El estudio también encontró que 35% de estas agresiones fueron sexuales

Victoria Herrera, migrante sobreviviente del Darién, resaltó que fue testigo de cómo muchos nativos ejercen la violencia psicológica

Foto: Unicef

La situación para las mujeres, niñas y adolescentes que atraviesan la selva del Darién ha sido difícil, “el infierno en la tierra” le llaman algunas de ellas, según testimonios compartidos a Yo Te Creo Venezuela.

El movimiento hizo una encuesta entre septiembre y octubre de 2022 donde recogió 45 testimonios de migrantes que sufrieron de violencia basada en género (VBG.) 46,3% de ellas fueron víctimas de abuso psicológico dentro de su travesía por la selva .

El 97,4% de las encuestadas por Yo Te Creo, manifestaron ser testigos de cómo otras mujeres fueron víctimas violencia basada en género dentro de la selva del Darién. El 35% de estas agresiones fueron sexuales.

El país de origen del viaje de las encuestadas era, en su mayoría, Perú, con un 40,5% y luego le sigue Venezuela con un 33,3%, según los datos del estudio.

Post de Yo Te Creo

El 40% de los agresores del Darién son miembros de las tribus indígenas de la zona, los cuales ejercen violencia psicológica y sexual sobre sus víctimas, según los datos presentados por el movimiento Yo Te Creo Venezuela.

Muchas mujeres migrantes que cruzan la Selva del Darién van acompañadas de niños o adolescentes pertenecientes a su grupo familiar, en su mayoría, son hijos, y según la encuesta de Yo Te Creo, el 42,9% tienen edades desde los cero a cinco años.

Por otra parte, la encuesta resaltó que el 40% de las mujeres que han tomado la decisión de atravesar el Darién tiene entre 37-47 años de edad.

Miles de personas cruzan la Selva del Darién a diario. Según datos ofrecidos por Carlos Camargo, defensor del pueblo de Colombia, al menos 102.000 personas han cruzado el Darién en lo que va de 2022, un 67% son venezolanos, según reveló a la Voz de América.

Para septiembre de 2022, al menos unas 33.961 personas atravesaron el Darién, según el reporte de la Plataforma de la Agencia de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela.

Los venezolanos que atraviesan este paso irregular entre Colombia y Panamá alegan que lo hacen debido a la crisis social y política que vive Venezuela en la actualidad.

Mensajes de advertencia para mujeres que cruzan la Selva del Darién

El artista plástico Colombiano Edgar Álvarez, en su iniciativa investigativa “Te lo explico con plastilina”, mostró a través de su arte las vicisitudes que viven las mujeres y las personas de la comunidad LGBTIQ+ que atraviesan la Selva del Darién, con una serie de mensajes de advertencia a quienes decidan transitar por allí.

“Evite por favor esta ruta si es mujer o niña/niño. Después de cruzar la frontera, hay un punto de asalto. Aproximadamente, 15 hombres encapuchados salen con armas y violan a las mujeres, niñas desde los 10 años y personas LGBTIQ+, a todo el grupo le aplican tratos crueles y también roban todo su dinero y pertenencias de valor», advierte Álvarez a El Cambio.

«Allá la gente no tiene piedad»

Por otra parte, Victoria Herrera, migrante sobreviviente del Darién resaltó que fue testigo de cómo muchos nativos ejercen la violencia psicológica.

“Los indígenas te miran, por el simple hecho de que tu contextura y tu cuerpo no es ‘habitual’ para ellos, es muy difícil no sentir las miradas encima. La verdad no me generaba comodidad, pero lo mejor que puedes hacer estando allá dentro es no mirar a ningún lado y enfocarte en tu camino”, contó.

“Crucé el Darién porque quería tener un mejor futuro fuera de mi país”, añadió Herrera.

Es por ello que Álvarez instó a las personas que deciden transitar por el Darién a tomar previsiones, por si llegan a ser víctimas de abuso o acoso sexual.

«Si llega a Bajo Chiquito/La Peñita avise a las autoridades para poder tener medicamentos para no contagiarse de VIH, tener anticonceptivos y ser atendida psicológicamente», recomendó en su entrevista a El Cambio.

“Allá la gente no tiene piedad de nada, yo fui en compañía de mi esposo y nuestro viaje duró 7 largos días, los pies no daban, crucé un caudal que tenía mucha fuerza y casi muero arrastrada por la corriente. La presión de no alejarnos del grupo, el hambre, el calor, el cansancio, todo fue horrible, agradezco ser una de las pocas personas que no ha sido violentada”, resaltó Herrera, de 18 años.

La ONG Médicos Sin Fronteras en Panamá brinda atención psicológica a migrantes que cruzaron el Darién en la Clínica San Vicente, debido a las duras condiciones a las que se enfrentan las niñas, adolescentes y mujeres migrantes, declaró Luis Eguiluz, jefe de Médicos Sin Fronteras a El Diario.

MSF documentó 120 casos de violencia sexual contra migrantes que intentan cruzar la Selva del Darién hasta julio de 2022, declaró Eguiluz en una entrevista para VPI.

Las mujeres migrantes sobrevivientes del Darién han atravesado un camino lleno de zozobra similar a un «infierno en la tierra» por las condiciones extremas que viven durante la travesía.