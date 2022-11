FOTOS | Mujeres marcharon este #25N para rechazar la violencia de género en Venezuela - Runrun

Cientos de mujeres se movilizaron este jueves en Caracas para rechazar la violencia de género y pedir sumar esfuerzos para reducir este flagelo.

«Mujer, fuerza y libertad”, era la consigna con la que centenares de mujeres arrancaron una marcha este viernes 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

A partir de las 9:30 am, la plaza Brión de Chacaito en Caracas fue llenándose de mujeres con alas de mariposas en sus espaldas como una representación simbólica de la libertad, de la vida y de que el sector no aceptará más nunca que el Estado sea cómplice de asesinatos, desigualdad y misoginia.

Las hermanas y activistas políticas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal utilizan «Las Mariposas» como el nombre secreto durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en Santo Domingo y en 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer .

Organizaciones feministas en Caracas exigieron al Estado que reglamenten la Ley Orgánica para Una Vida Libre de Violencia para reducir los índices de feminicidios, pues afirman hay ambigüedades en cuanto a la sanciones hacia los victimarios.

Solicitan que se brinden medidas efectivas de protección a víctimas de violencia basada en género, así como la instalación de casas de abrigo, con suficientes recursos para su mantenimiento en todo el país, además de políticas claras de protección para aquellas mujeres que decidieron romper el ciclo de violencia.

“A los medios de comunicación le pedimos un llamado a la sensibilidad para tratar de forma responsable los casos de violencia y promover la importancia de la participación de la mujer en planes de desarrollo que generen bienestar a la población”, expresaron.

«Las niñas y adolescentes en Venezuela son víctimas de abusos y del silencio del Estado», afirmó la ONG Provea en su cuenta de Twitter, donde exhortó a generar políticas públicas «reales» que garanticen la protección, que prevengan violaciones y la impunidad.

La plataforma Ruta Verde, que agrupa a 25 ONG, también exigió en la red social la derogación de los artículos 430 (aborto procurado), 431 (aborto consentido), 433 (aborto agravado) y 434 (aborto por honor) del Código Penal, que prohíben el aborto y con el que se aplican condenas de prisión de entre 2 y 30 años.

«La penalización del aborto pone en riesgo la vida y la salud de las mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar, además de que vulnera derechos humanos fundamentales», apostilló.

Por su parte, la dirigente de Primero Justicia y exdiputada de la AN Marialbert Barrios es una de la líderes que toma el derecho de palabra para esbozar ante la multitud la situación de violencia que se ve en el ámbito político.

“Esto es especialmente por las que no tienen voz, las que han sido discriminadas y excluidas. Es hora de que la mujer sea libre, que pueda votar, que pueda liderar ¿Eso se ha logrado al 100%? No. Hoy hablo de los derechos políticos. El asunto de participar no puede ser simbólico, debe ser real”, dijo

Cifras de femicidios

Venezuela contabilizó 193 asesinatos a mujeres a manos de hombres que formaban parte de sus vidas en los primeros diez meses de este año, lo que arroja un promedio de un feminicidio cada 37 horas, según el registro de casos actualizado este viernes por la ONG Utopix.

Solo en octubre, la organización sumó 18 casos a sus estadísticas, siendo los estados Carabobo y Miranda lo que lideran la lista, con tres casos cada uno, seguidos por Caracas, Zulia y Anzoáteguicon dos.

Como ha ocurrido en otros meses, la mayoría de las víctimas tenían entre 16 y 20 años y fueron asesinadas por sus novios, esposos o exparejas.

La ONG reportó también cinco intentos de homicidio frustrados en el país, así como el asesinato de seis venezolanas en Estados Unidos, Colombia y Perú, lo que computan como «feminicidios en el exterior».

La Fiscalía, que diariamente informa de sujetos detenidos o condenados por múltiples formas de agresiones contra mujeres, informó en agosto de un millar de feminicidios registrados en el último quinquenio, algunos de ellos frustrados.

Según datos de Naciones Unidas, unas 64 organizaciones brindan asistencia en materia de violencia machista en Venezuela, una forma de ayuda que ha alcanzado a 175.000 personas este año, casi siempre a través de jornadas de sensibilización.

Los números, en contexto

Según estimaciones independientes, el país registró en 2016 casi 20.000 asesinatos, el pico más alto de la espiral violenta que, desde entonces, empezó a descender. No ocurrió lo mismo con los feminicidios, que han crecido más del 50 % en el último sexenio.

En los primeros seis meses de este año, organizaciones no gubernamentales contabilizaron 620 asesinatos, de los cuales 111 correspondían a mujeres víctimas de violencia machista. De ese modo, la disminución de los homicidios ha revelado a los feminicidas como la principal fuerza aniquiladora en la actualidad.

Sin estar articulados ni conocerse entre ellos, los hombres que asesinan a mujeres en Venezuela son, juntos, más letales que cualquier banda criminal y, a la vez, el principal problema para los cuerpos de seguridad y los órganos de Justicia.

Este delito acapara los partes ofrecidos por la Fiscalía, que diariamente informa de sujetos detenidos o condenados por múltiples formas de agresiones contra mujeres que formaban parte de sus vidas y que muchas veces terminaron sepultadas como una estadística más de este flagelo.

Según datos de Naciones Unidas, unas 64 organizaciones brindan asistencia en materia de violencia machista en Venezuela, una forma de ayuda que ha alcanzado a 175.000 personas este año, casi siempre a través de jornadas de sensibilización, una tarea necesaria pero insuficiente y que deja por fuera a un número indeterminado de víctimas.

Con información de EFE y TalCual