Podcast | Tres en uno: Maduro y el traje de ilegítimo, pareja venezolana logra matrimonio igualitario y viviendas vacías de migrantes - Runrun

En el episodio 193 de este podcast informativo, tres grandes reportajes destacaron esta semana por la alianza entre los portales RunRun.es, TalCual y El Pitazo.

Por Runrun.es resaltó el trabajo: Maduro emprendió carrera para quitarse el traje de ilegítimo. Visitando Las Tejerías para hacer promesas a los damnificados por el deslave de principios de octubre y asistiendo a la cumbre climática de Egipto, Maduro pareciera que empezó a hacer campaña de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

Se casaron via zoom: pareja venezolana logra matrimonio igualitario bajo leyes de Utah, es el reportaje que destacó por El Pitazo. Cristian Guarnizo y Esteban Jaramillo, dos venezolanos que viven en Maturín, se casaron via zoom bajo las leyes del estado estadounidense de Utah. Aunque su unión no es válida en Venezuela, la pareja y sus familiares saben que esto solo representa un acto simbólico.

Por TalCual destacó: Viviendas vacías de migrantes se suman a factores que inhiben las nuevas construcciones. Pese a que algunos hacen hincapié en el eslogan de que Venezuela se arregló, el sector de la construcción en Venezuela muestra una paralización de 90%. El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Enrique Madureri, resaltó que el sector se encuentra totalmente contraído y que representa apenas el 2% del tamaño que mostró la industria en 2012.

