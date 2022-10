Trump denuncia que Biden "abandonó" a los venezolanos y pide retomar máxima presión contra Maduro - Runrun

Durante una conferencia en Miami, Trump denunció que Joe Biden «está empoderando» nuevamente al gobierno de Venezuela y que su administración «ha abandonado completamente» al pueblo de Venezuela, Cuba y Nicaragua

«Hace unos días, Biden intercambió a los narcoterroristas, el sobrino del dictador venezolano Maduro por cinco ejecutivos petroleros acusados de corrupción», criticó Trump

A juicio del expresidente estadounidense, «cuando el líder adecuado vuelva a la Casa Blanca», debe retornar a la política de «máxima presión» contra regímenes como el de Venezuela

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció desde un acto en Miami que la administración de Joe Biden «está abandonando completamente a la gente de Venezuela, Cuba y Nicaragua».

En su declaración en la Conferencia de Liderazgo Hispano en Miami, Trump criticó las negociaciones de Biden con el gobierno de Maduro.

“Se ha empoderado al gobierno de Venezuela de nuevo. Me comprometí a no levantar las sanciones hasta que todos los presos políticos fueran liberados, las libertades de reunión y de expresión fueran respetadas, se legalizaran todos los partidos políticos y se programaran elecciones libres. Dije que no las iba a levantar”, recordó Trump. “En cuanto entraron, levantaron todo”, acotó.

Trump hablando sobre la liberación de los narco sobrinos y proponiendo retornar a la política de máxima presión en contra de los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. 🇻🇪🇨🇺🇳🇮 pic.twitter.com/cEmzpEBVAA — Jorge Andrés Galicia Rodríguez 🇻🇪 (@JorgeGalicia95) October 5, 2022

El exmandatario republicano también se refirió al canje de prisioneros políticos estadounidenses detenidos en Venezuela que favoreció a los sobrinos de la pareja presidencial Maduro-Flores.

«Hace unos días, Biden intercambió a los narcoterroristas, el sobrino del dictador venezolano Maduro por cinco ejecutivos petroleros acusados de corrupción, un acuerdo que podríamos haber hecho cuando quisiéramos cuando volvamos a tener el líder adecuado en la Casa Blanca”, criticó.

Acto seguido, señaló: “Cuando tengamos al líder adecuado de vuelta a la Casa Blanca, debemos volver inmediatamente a la política de máxima presión sobre estos regímenes tan siniestros, no hay otra opción”.