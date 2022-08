Educadores, trabajadores y jubilados volvieron a exigir en las calles derogación del instructivo Onapre - Runrun

Una docente jubilada manifestó que, ante la reducción de las primas, no puede adquirir todos los alimentos necesarios para tener una buena alimentación

El gremio de la educación, trabajadores públicos y jubilados volvieron a protestar este martes, 23 de agosto, para exigir la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).

Al grito de «Onapre, ladrona, nos robaste sin pistola», los diferentes gremios rechazaron nuevamente este instructivo.

Los ciudadanos se concentraron en la esquina de Salas, cerca del Ministerio de Educación en el centro de Caracas, desde donde se movilizarían para exigir que se respeten sus derechos.

Se trata de una nueva manifestación, de las muchas que se han realizado en las últimas semanas, en las que trabajadores, docentes y jubilados piden la derogación de este instructivo, el cual les resta beneficios.

Lo que padecen educadores y jubilados

Una docente jubilada manifestó que, ante la reducción de las primas, no puede adquirir todos los alimentos necesarios para tener una buena alimentación.

«No como proteínas y he rebajado mucho», señaló la docente.

Por su parte, el pensionado César Cardie declaró a El Pitazo que lo que recibe mensualmente de pensión no es suficiente para cubrir todas sus necesidades.

«Con los 130 bolívares que yo me ganó con la pensión no alcanzan para nada. Yo ayer cobré y solo compré dos cajas de Losartán, y hoy salí a vender chocolate para ver si me compro la pastilla de próstata», dijo.

Piquetes policiales y militares limitaron avance de la marcha

Piquetes de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana cerraron los accesos al Ministerio de Finanzas y la Vicepresidencia ante la manifestación.

En declaraciones ofrecidas a FM Center, la profesora de la Universidad Simón Rodríguez Denis Gonzále, manifestó que el gobierno perjudica a todos los trabajadores públicos.

Ante esa situación, los gremios hacen un llamado al mandatario «obrero» para que derogue el instructivo Onapre.

