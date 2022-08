Enrique Márquez consigna propuesta de reglamento para voto de venezolanos en el exterior - Runrun

El pasado 26 de julio, Enrique Márquez indicó que de no haber un acuerdo político, muchos venezolanos no podrán votar en países que no tengan relaciones consulares con Venezuela, como es el caso de Estados Unidos

Este martes, 16 de agosto, el rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Márquez, informó que se consignó ante el pleno del ente, una propuesta de reglamento, para establecer una nueva regulación del proceso sobre el ejercicio al sufragio para los venezolanos que residen en el exterior.

A través de su cuenta en Twitter, Márquez señaló que son las autoridades del CNE quienes definirán próximamente una fecha para evaluar la propuesta y tomar una decisión al respecto.

«Queda ahora a este organismo definir el momento para tratar tan importante asunto. Seguimos manos a la obra», señaló el mensaje de Márquez en la red social.

El pasado miércoles, 10 de agosto, el rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Roberto Picón, informó que un equipo supervisado por él y por Enrique Márquez estaría trabajando en una propuesta de normativas y procedimientos que faciliten la actualización del registro electoral y el ejercicio del sufragio de venezolanos en el extranjero, lo que supone un proceso que en adelante involucraría a otras instancias.

En riesgo, voto en el exterior

El pasado 26 de julio, Enrique Márquez indicó que de no haber un acuerdo político, muchos venezolanos no podrán votar en países que no tengan relaciones consulares con Venezuela, como es el caso de Estados Unidos.

“Países, como Colombia, que tienen un 35% de la diáspora venezolana, si no se recomponen las relaciones diplomáticas entre los dos países, esa gente no puede votar. Lo mismo pasa con Estados”, explicó Márquez.

Por su parte, el exconsultor jurídico del Consejo Nacional Electoral (CNE) y coredactor del proyecto de reglamento para ejercicio del derecho al sufragio desde el exterior por parte del Voluntariado Técnico Electoral (VOTE), Celiz Mendoza, propuso que los venezolanos en el exterior sufraguen de manera electrónica.

Mendoza explicó que el proyecto tiene su origen en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la cual establece que el sistema de registro electoral, votación, escrutinio y totalización en el país son automatizados.

“El CNE está en mora con el derecho al sufragio de los ciudadanos que se encuentran en el exterior. Si el sistema es automatizado, no puede haber esa desigualdad de que unos voten manual y otros de manera automatizada», dijo Mendoza.

Señaló que el hecho de que no estén vigentes las relaciones con algunos países donde radican venezolanos, no es impedimento para la automatización.

Celiz Mendoza explicó que faltan dos años para 2024, por lo que queda tiempo para hacer el trabajo.

